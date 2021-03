COMPOSITION. 6 Nations 2021. Sexton toujours sans Murray, l'Ecosse récupère Maitland

Découvrez les composition de l'Ecosse et de l'Irlande pour le match du Tournoi des 6 Nations 2021 comptant pour la 4e journée.

Le Crunch entre l'Angleterre et la France focalise toutes les attentions. Mais ce dimanche, il y aura un alléchant Ecosse vs Irlande du côté de Murrayflied. Le XV du Chardon retrouve Jamie Ritchie en 3e ligne ainsi que Sean Maitland à l'aile. Pour la première fois dans ce Tournoi 2021, Johnson et Harris seront associés au centre.

Ecosse 1 Sutherland 2 Turner 3 Nel 4 Cummings 5 Gray 6 Ritchie 8 Fagerson 7 Watson 9 Price 10 Russell 11 van der Merwe 12 Johnson 13 Harris 14 Maitland 15 Hogg 16 Cherry 17 Bhatti 18 Berghan 19 Gilchrist



20 Haining 21 Steele 22 Jones 23 Graham

Côté irlandais, on note trois changements dans le XV de départ suite à la victoire contre l'Italie. Keith Earls sera titulaire à l'aile et Cian Healy et Rob Herring débuteront en première ligne. Conor Murray fait son retour, mais sur le banc des remplaçants. Sexton formera la charnière avec Jamison Gibson-Park.