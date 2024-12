Comment passer les fêtes sans prendre 20 kilos : suivez nos conseils et cette séance

Ancien préparateur physique de Blagnac, désormais Directeur Sportif Centre de Formation de Provence Rugby, Pierre Verdenal, vous propose une séance et des précieux conseils pour passer les fêtes au mieux.

Préparateur physique de Blagnac, désormais Directeur Sportif Centre de Formation de Provence Rugby, Pierre Verdenal nous livre de précieux conseils avant les fêtes.

Voici arrivée la trêve de Noël synonyme pour le rugbyman et la rugbywowan amateur(e) de coupure des entrainements pour plus ou moins longtemps. La plupart d’entre vous vont passer les fêtes au chaud en famille autour de bonnes tables plutôt que sur les terrains (!). Même si le repos et la décompression sont importants, quelques conseils sont bienvenus pour ne pas tout perdre et repartir à zéro en janvier.

En 15 ou 20 jours, les effets d’un "désentrainement" trop important et d’une prise de mauvais poids (masse grasse) vont faire baisser votre condition physique générale. Au-delà d’une baisse de performance mal venue et de souffrances atroces au « physique » imposé par les coachs à la reprise, vous allez surtout trainer comme un boulet cette méforme au cœur de l’hiver, ce qui est bien souvent à la base de mauvaises blessures qui entachent votre fin de saison !



Pour éviter cela, voici d’abord quelques conseils simples puis, pour ceux qui n’ont pas de préparateur physique pour leur concocter un joli programme, une petite séance physique à faire plusieurs fois. Cela vous permettra de passer de bonnes fêtes tout en maintenant à un niveau correct votre condition générale.

Eviter d’enchainer les gros repas ! Vous pouvez faire des excès mais alternez avec des repas plus légers. Buvez de l’eau de manière à favoriser l’élimination des excès. Dans cette période, rien n’est plus important que de savoir gérer son alimentation. Ne mangez pas les bonbons des petits et les chocolats de mamie entre Noël et jour de l’an. Privilégiez les huitres au foie gras et ne vous jetez pas sur les restes pendant 3 jours. Conseil numéro 2 : Profitez-en pour bien dormir. Essayez de vous coucher plus tôt les soirs où vous n’avez rien de prévu pour récupérer le sommeil perdu et régénérer votre corps. Surtout si vous êtes en vacances. Cette période doit vous permettre de revenir frais en janvier et non fatigué de nuits trop courtes…

Conseil numéro 3 : Ne faites pas « d’entrainement punition » le lendemain d’une soirée très arrosée. Si vous avez beaucoup mangé et surtout consommé de l’alcool, faites votre grosse séance le surlendemain. Le lendemain, votre corps est déjà assez occupé à se remettre sans avoir à lui imposer un stress supplémentaire. De plus, vous pourrez faire une séance plus intense, ce qui sera bénéfique.

Conseil numéro 4 : Le footing d’une heure n’est pas très efficace. Privilégiez des séances plus courtes et plus intenses. Évidemment des activités type futsal, vélo, crosstraining, sport de raquette ou sports d’hiver sont tout à fait adéquats si vous évitez les pistes qui ne sont pas faites pour vous.

La séance : Le fartleck en plein air (30 min seulement !) 5 min de footing léger

20 min de course découpées en 10 blocs de 2 min 1 bloc = 30s à rythme très soutenu (presque à fond !) / 1 min 30s de footing léger Enchainer les blocs 5 min de footing léger pour terminer

Quelques étirements légers des membres inférieurs pour le retour au calme (au chaud)

Cette séance est volontairement courte et simple. On pourrait faire de l’intermittent court, du lactique ou des « Broncos » en pagaille, mais le but est juste de tenir sa forme tout en reposant son corps. Tout le monde peut la faire à son propre rythme sans aucun matériel autre qu’une montre chronomètre. Idéalement, il faut la répéter deux fois par semaine. Si votre objectif est différent (préparation plus poussée, retour de blessure, travail individuel particulier), il faut alors vous rapprocher d’un préparateur physique pour vous épauler.

On ne perd pas de vue que les fêtes de Noël sont idéales pour souffler après une longue année et que se ressourcer auprès de ses amis et de sa famille est important mais si vous voulez être performant et réaliser une bonne fin de saison, quelques petits efforts peuvent avoir de grands effets !