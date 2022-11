Comment l'intelligence artificielle va aider le XV de France à remporter la Coupe du monde ?

Le staff du XV de France travaille de concert avec le leader de l’analytique, pour récolter des données. Les Bleus seront-ils champions du monde grâce à ça ?

VIDEO. RUGBY. L'objectif numéro 1 de l'équipe de France ? La FULGURANCEOn connaît l'amour inconditionnel de Fabien Galthié et de son staff pour les stats. Le sélectionneur du XV de France ne laisse rien au hasard en ce qui concerne ses ouailles et la préparation des rencontres. C'est dans cette logique que la FFR a noué "un partenariat avec SAS, leader de l’analytique, afin d’insérer les données dans le processus de prise de décision des staffs et équipes du rugby français". Si l'officialisation n'a lieu qu'aujourd'hui, le communiqué officiel nous apprend que le staff des Bleus travaille avec cette société depuis 2021. Un travail qui a notamment porté ses fruits puisque les Bleus ont remporté le Tournoi des 6 Nations en 2022 et restent sur 12 victoires de rang. Comment ce partenariat s'est-il concrètement matérialisé ? Après des échanges et des ateliers autour des attentes du XV de France, SAS a mis au point une plateforme informatique "adaptée aux besoins" des Tricolores.



Il a été question dans un premier temps d'analyser la touche française afin d'en analyser les performances pour permettre in fine à Karim Ghezam de prendre de meilleures décisions. Visiblement satisfait par le travail de SAS, d'autres phases de jeu comme la mêéle et les rucks ont ensuite été passées au crible. "Données GPS, actions de jeu lors des matchs, séquences d’entraînement... Nous traitons et analysons toute une série d’informations pour en extraire les caractéristiques de jeu du XV de France, mais aussi de ses adversaires", explique Charlotte Douette, chef du projet FFR et data scientist chez SAS. Tout a été automatisé de manière que le staff du XV de France reçoive après les entraînements et les matchs des rapports détaillés, vidéo à l'appui. Pour la FFR, cela représente "un avantage concurrentiel indéniable" en vue notamment du Mondial en France. Super Rugby. L'Australie innove et va expérimenter les ''ballons connectés''Et la Fédération entend bien aller encore plus loin afin que le XV de France, ainsi que les autres sélections tricolores, parviennent à remporter des titres dans un avenir proche. "SAS a d’ores et déjà développé une fonctionnalité permettant de suivre les performances individuelles de chaque joueur, en fonction des objectifs associés à leur poste." D'autres séquences de jeu vont aussi être analysées, sans oublier l'apport du ballon connecté récemment utilisé lors des tests de novembre. Lequel va permettre de récolter encore plus de données qui permettront de renforcer la plateforme. Un outil qui semble pour l'heure porter ses fruits compte tenu des résultats du XV de France.