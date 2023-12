Comment le choc des titans Stade Rochelais/Leinster est-il présenté par la presse irlandaise ?

Dimanche, le Stade Rochelais et le Leinster se retrouvent en Champions Cup. Un choc aux airs de finale dès la première journée. Qu'en pense la presse irlandaise ?

Stade Rochelais/Leinster, ce pourrait être l'affiche de la finale de la Champions Cup. Ça a déjà été le cas ces deux dernières années avec, au bout, un succès des Maritimes comme en 2021 lors du premier affrontement entre ces deux formations. C'était alors en demie et les Rochelais l'avait emporté 32 à 23. Ce dimanche, l'enjeu ne sera pas aussi élevé puisqu'il s'agira d'un simple match de poules. Néanmoins, cela "ne diluera pas le sentiment d'excitation avant le match de dimanche", note le média irlandais The 42. A l'image d'un derby en Top 14, aucune des deux équipes ne se fera de cadeaux.

Côté irlandais, on est particulièrement revanchard après les trois revers de rang face aux hommes de Ronan O'Gara. La défaite à Marseille il y a quelques mois est sans doute encore dans les esprits. Alors qu'ils menaient de 17 points à la faveur d'une entame de feu, les joueurs du Leinster avaient vu Alldritt et cie remonter puis l'emporter.

"Après avoir perdu trois fois de suite contre La Rochelle, il y a une forte pression sur Leinster pour remporter une victoire et produire un match référence", estime le technicien Bernard Jackman via l'Irish Independent. C'est d'autant plus vrai que la province irlandaise a désormais un nouvel entraîneur depuis le départ de Lancaster pour le Racing en la personne de Jacques Nienaber, récemment titré avec l'Afrique du Sud à la Coupe du monde.

Une nouvelle vision qui pourrait permettre enfin au Leinster de dompter sa bête noire. Laquelle semble avoir du mal à retrouver son mordant en ce début de saison en championnat. "Mais Ronan O'Gara sait comme personne que c'est un marathon, pas un sprint." Comme à Toulouse, le retour des internationaux s'est fait progressivement et la machine devrait se mettre en route. "Il n'est pas surprenant qu'ils aient été lents à sortir des blocs."

Ce dimanche, il ne faudra cependant pas rester dans le vestiaire trop longtemps sous peine de connaître un scénario similaire à celui de la dernière finale européenne. Le récent match contre l'USAP à Deflandre n'a guère été convaincant même si les locaux ont fini par faire la différence dans le second acte avec 29 points inscrits. Si les Rochelais laissent les Irlandais dans le coup aux citrons, ce ne sera pas la même limonade.

Auteur d'un essai décisif pour le Leinster face au Connacht, Ciarán Frawley concède via l'Irish Mirror que c'est une tâche difficile qui les attend. "Nous savons à quoi nous devons faire face, évidemment nous les avons affrontés trois fois maintenant et avons perdu trois fois donc c'est un match énorme pour nous, pour tout le club." Pour le co-capitaine Garry Ringrose, on se refuse à parler de revanche. La prudence est d'ailleurs de mise quant au début de saison des Rochelais. "Je ne pense pas que leurs résultats dans le Top14 jusqu'à présent reflètent vraiment leur niveau actuel".

Notez que si le Leinster est dorénavant privé de Sexton depuis sa retraite, la Rochelle devra faire sans son gourou. O'Gara a en effet écopé d'une suspension d'une semaine pour indiscipline suite au match contre le Racing 92. Il sera donc cantonné aux tribunes du stade. Mais si une absence peut être préjudiciable au Stade Rochelais, c'est bien celle de Grégory Alldritt. Le 3e ligne a été le seul joueur à réaliser plus de 100 courses ballon en main l'an passé (129). Le Tricolore a relégué la concurrence à plus de 30 longueurs dans ce domaine. C'est dire l'importance qu'il possède dans le système de ROG. A ce niveau, tous les détails comptent au même titre que les points. Et s'il est sans doute plus difficile de rater sa qualification, de voir les 8es dans ce nouveau format, aucune des deux équipes ne voudra lâcher le morceau.