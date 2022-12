Classement Top 14. Castres s'est fait peur, Toulouse réagit et le Racing 92 s'offre un exploit

Ça bouge dans le Top 6 ! Lors de cette 12 ème journée de Top 14, de nombreuses rencontres avaient une importance capitale et opposaient plusieurs concurrents directs.

Castres a eu chaud (26-22)

Opposés aux Palois, les hommes de Pierre-Henry Broncan se sont fait peur, et ont bien failli concéder leur première défaite de la saison à domicile. Dans un match cadenassé de bout en bout, les Castrais ont trouvé la faille en fin de match, grâce à Botitu, après un énième ballon porté. Peu flamboyants et contrés par une équipe de Pau décontractée, les coéquipiers d'Urdapilleta ont assuré l'essentiel contre un adversaire direct. Dorénavant, les deux équipes partagent le même nombre de points au classement général, au bord des places de la relégation, avec 25 unités chacune. Coté Palois, des regrets étaient présents à la fin du match, notamment pour cet essai refusé à Hewat, qui aurait évidemment changé la tournure de cette rencontre.

Le Racing 92 s'offre Mayol

Seule victoire à l'extérieur de cette 12 ème journée de Top 14, et elle est signée par le Racing 92. Ce dernier match, qui clôturait ce week-end de Top 14, s'est soldé par une large victoire des Parisiens sur la pelouse de Toulon. Les coéquipiers d'Iribaren ont présenté une équipe très remaniée pour affronter le RC Toulon, mais force d'envie et d'abnégation, les Racingmens ont réalisé un petit exploit. Ce match qui nous réservait du spectacle fut un peu terne, et la discipline des Parisiens, suivie de la qualité de leurs buteurs, ont fait la différence. Antoine Gibert a mené d'une main de maitre ses coéquipiers, faisant presque oublier le funambule écossais, Finn Russell. Du côté de la Rade, c'est une désillusion, pour le tandem Azema-Mignoni, et cette défaite repositionne Toulon à la 8 ème place du Top 14. En revanche, le Racing 92 est officiellement le dauphin du championnat.

Le Stade Toulousain a réagi (34-13)

Bonus offensif pour les hommes d'Ugo Mola ! Les Toulousains étaient opposés à une valeureuse équipe de Perpignan, qui a su faire jeu égal durant la première demi-heure, avant d'encaisser deux essais coup sur coup par l'intermédiaire de Lebel et de Roumat. Malgré un état d'esprit irréprochable, les Perpignanais ont subi la loi des internationaux de Toulouse, qui étaient de retour pour remettre de l'ordre dans la maison rouge et noir. Accompagné d'un Romain Ntamack des grands soirs, et d'un Thomas Ramos irréprochable face aux poteaux, Toulouse conserve sa place de leader du Top 14, même si tout n'a pas été parfait. À noter l'entrée en jeu d'Antoine Dupont, qui retrouvait les terrains après son carton rouge face à l'Afrique du Sud.

Paris prend de sérieuses options sur la qualification (27-14)

Le Stade Français recevait l'ogre rochelais, et se devait de réagir après une défaite encaissée à la maison face à Toulon. C'est chose faite pour les hommes de Quesada, qui malgré une entame de match approximative, ont su trouver la faille dans la défense des Maritimes. Grâce à une conquête solide, et un Sekou Macalou en forme international, les Parisiens arrachent un succès bonifié à la dernière minute, ce qui leur donne une réelle option sur la qualification. Quant à eux, les Rochelais n'ont marqué aucun point durant la seconde période, et se sont montrés trop attentistes pour espérer un résultat dans la capitale. Au niveau du classement, Paris est sur la dernière marche du podium, tandis que La Rochelle est juste derrière à la quatrième place.

Dans les autres rencontres, l'UBB a pris le point de bonus offensif contre Brive, et Bayonne s'est imposé à domicile contre des Lyonnais venu avec des intentions. L'ASM a dominé le MHR, dans une rencontre très serrée.