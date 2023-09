CLASH PRONOS. Afrique du Sud vs Irlande : Qui remportera ce choc aux airs de finale ? Alexis et Thibault s'opposent

Ce samedi, le Stade de France sera le théâtre d'une rencontre au sommet entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Qui remportera ce choc aux airs de finale ?

Ce samedi, le Stade de France sera le théâtre d'une rencontre au sommet qui aurait très bien pu être celle d'une demie voire d'une finale. A Saint-Denis, l'Afrique du Sud et l'Irlande s'affrontent. Les deux nations sont invaincues après deux matchs. Mais si les Sud-Africains ont déjà pu se frotter aux Écossais, les Irlandais n'ont jusqu'ici pas eu d'adversaire à leur mesure. Ils passent donc un très gros test en vue des matchs couperets. Le vainqueur prendra une très grosse option sur les quarts de finale et enverra un message clair à la concurrence. Et notamment à la Nouvelle-Zélande ou bien au XV de France. Sur ce point, nos rédacteurs Alexis et Thibault ne partagent pas le même avis sur le résultat final de cette rencontre.



Thibault : La première nation au classement mondial face aux champions du monde en titre, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Ce sera un match de costauds. On connait la puissance des Sud-Africains, mais les Irlandais ne sont pas en reste. Surtout, ils semblent à mon sens avoir plus de cordes à leur arc dans le jeu pour faire la différence.

Alexis : Il est certain que l’Irlande est peut-être l’équipe la plus équilibrée de cette compétition. Mais voilà, les Sud-Africains ont prouvé face à l’Écosse qu’ils savaient parfaitement user leurs adversaires pendant une mi-temps, avant de les faire craquer dans le second acte. Je pense que les Sud-Africains feront également la différence grâce à leur banc.

Thibault : Proposer de longues séquences, c'est aussi la marque de fabrique des Irlandais ! Ils savent pousser leurs adversaires dans leurs derniers retranchements puis les mettre à la faute. Et à la différence des Sud-Africains, ils possèdent un excellent buteur. Ces matchs au sommet se jouent sur les détails. Et le XV du Trèfle ne laisse rien au hasard.

Alexis : Certes, les Sud-Africains ne possèdent pas un buteur de la trempe de celui des Irlandais. Mais n’oublie pas que le rugby commence avant tout devant ! Et ici, je donnerai un avantage certain aux Sud-Africains. D’autant que sur le banc, ces derniers ont aligné pas moins de 7 avants ! De quoi annoncer la couleur pour le match de samedi.

Thibault : Tu fais bien de le rappeler ! C'est bien beau de mettre des avants sur le banc, mais s'il y a de la casse derrière, je doute qu'un 2e ligne de 120 kilos passe à l'arrière. On a vu pendant ce Mondial, et pas plus tard que lors du match des Bleus, que les accidents sont vite arrivés. C'est un choix osé qui pourrait se retourner contre les champions du monde. Une chose est sûre, le match sera tendu et serré avec un succès de quelques unités des Irlandais selon moi.

Alexis : L’avantage des Sud-Africains, c’est qu’ils ont dans leur rang de nombreux joueurs polyvalents, et notamment derrière ! Pour moi, cela ne sera pas un problème. Je vois un succès étriqué de l’Afrique du Sud, face à une équipe d’Irlande qui y laissera des plumes.

Vous l'aurez compris, nos rédacteurs se préparent à vivre un match de costauds. Le jeu au pied, surtout face aux perches, aura certainement son importance. Au même titre que le coaching avec un banc sud-africain qui pourrait faire mal aux Irlandais en fin de match. Reste à savoir qui sera le plus fatigué entre les champions du monde et les numéros 1 au classement mondial. Comme l'a dit Alexis, c'est une rencontre qui pourrait laisser des traces sur les corps. Espérons pour la suite de la compétition qu'il n'y aura pas de trop de casse. Et que le meilleur gagne.

