CLASH PRONO. Succès facile Toulouse contre Toulon ou match compliqué ? Nos rédacteurs s'opposent

Samedi, Toulouse et Toulon s'affrontent en clôture de la 10e journée de championnat. Une très belle affiche avant le réveillon qui, on l'espère, ne nous laissera pas sur notre faim. On espère voir une orgie de jeu entre des Toulousains qui ont régalé lors des deux premières journées de coupe des champions. Et des Varois qui avides de victoires. Qui aura le dernier mot samedi soir ? Nos rédacteurs Erwan et Thibault ne sont pas d'accord sur la physionomie de la rencontre.

Thibault : Choc en rouge et noire ce samedi au Stadium avec la réception de Toulouse par Toulon. Un joli cadeau de Noël en avance pour les supporters. Les Toulonnais étaient sur une belle dynamique en championnat avant de se prendre les pieds dans le plat lors des deux premières journées de coupe des champions. Franchement, je ne vois pas les Varois créer la sensation en s'imposant pour la première fois face à Toulouse depuis 2016. Tu penses quoi de ce match ?

Erwan : Ce sont 2 équipes qui jouent bien au rugby et qui sont dans des bonnes dynamiques dans le jeu. Mais là où Toulouse a été très réaliste sur la coupe des champions, Toulon a péché dans ce secteur. J'imagine bien ces derniers se déplacer au Stadium avec des intentions et une forte envie de revanche.





Thibault : C'est vrai que ces deux défaites d'un rien face à Exeter et à Northampton ont très certainement dû être difficiles à digérer. Mais la confiance est clairement dans les rangs des locaux. La machine semble lancée et la profondeur du groupe toulousain fait que le Stade peut maintenir un haut niveau d'engagement de la première à la dernière minute. Je ne vois pas Toulon capable de suivre le rythme sur la longueur.

Erwan : Pour moi, Toulon ne sera pas en mesure de gagner ce match, mais peut espérer repartir avec un bonus défensif. Le club varois a montré à Clermont que sa profondeur d'effectif n'était pas à prendre à la légère. En tout cas, j'attends du jeu des deux côtés. Je pense que ça fera office de joli cadeau de Noël avant d'aborder les fêtes !

Thibault : On est d'accord sur le fait que Toulouse va l'emporter. Néanmoins, je ne vois pas de bonus défensif pour les visiteurs. Toulouse risque de démarrer fort et de faire la différence. Un petit relâchement en deuxième période devrait permettre à Toulon de marquer un ou deux essais. Mais les champions de France en titre auront déjà la victoire en poche. Ils pourraient même enfoncer le clou en fin de partie. Victoire 27 à 18 pour Toulouse.



Erwan : Je mise sur une fin de match où Toulouse se laissera surprendre car ils auront déjà pris une belle avance avant l'heure de jeu. Toulon pourrait en profiter, sans l'emporter. Victoire 31 à 28 pour Toulouse.





Dans ce match ultra-compétitif, tous les points vont compter. Un premier succès à Toulouse depuis 2016 pour Toulon serait une excellente opération. Mais en face, les champions de France voudront conserver leur invincibilité à domicile en vue d'une période internationale qui est souvent compliquée à gérer en raison de l'absence de nombreux joueurs.

