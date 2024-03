CLASH PRONO. Toulouse affronte Castres dans un derby électrisant, qui aura le dernier mot ?

Ce samedi, Toulouse reçoit Castres en championnat. Les Toulousains vont-ils enchaîner ou bien tomber dans le piège castrais ? Nos rédacteurs débattent.

Le Tournoi est une nouvelle fois en pause, mais il y a quand même de belles affiches ce week-end. À commencer par ce derby en championnat entre Toulouse et Castres. Le co-leader au classement face au troisième, la 17e journée démarré par un choc. Les Toulousains sont en pleine bourre malgré l'absence des internationaux. Ils gèrent parfaitement cette période de doublons. Du côté des Tarnais, on reste sur trois succès de rang. Donc une victoire à Pau, seulement la deuxième à l'extérieur, qui a fait du bien d'un point de vue comptable. Qui va l'emporter ce samedi ? Nos rédacteurs ont leur avis.

Voir les cotes du match

Thibault : Salut Erwan, on se retrouve pour un nouveau clash. Et rien de tel qu'un derby pour se chauffer. Toulouse reçoit Castres samedi et on espère voir un match ouvert.

Erwan : Salut, un Toulouse - Castres pour entamer le week-end, ça fait plaisir. Les deux formations proposent beaucoup de jeu cette saison. De plus, les jeunes risquent de vouloir se montrer. Doublons obligent !

Thibault : Les jeunes de Toulouse tournent effectivement très bien. Le stade est invaincu en 2024 et entend bien le rester. C'est pour moi un match piège pour le coleader du championnat. On connait la faculté du CO à faire déjouer son adversaire. Les matchs face aux Tarnais ne sont jamais faciles pour Toulouse. Attention au relâchement également dans les rangs des locaux.

Erwan : Castres joue très bien cette saison et propose souvent un jeu offensif surprenant. Néanmoins, je n'imagine pas les Toulousains perdre devant leur public pour un match de cet enjeu-là. Une victoire leur permettrait de solidifier leur place dans le Top 2, avant l'arrivée des phases finales européennes. C'est une occasion à ne pas manquer.

Thibault : Je ne vois également pas Toulouse s'incliner. Mais le score sera-t-il serré ? Je ne pense pas. Les locaux sont en confiance et devraient pouvoir l'emporter avec un matelas de + 10 points selon moi. En espérant voir des essais !

Erwan : De mon côté, je pense que le score sera plus serré. J'imagine une victoire de seulement quelques points et un bonus défensif pour le CO. Avec les volontés de jeu des deux formations, et si les conditions le permettent, j'imagine un score façon match de l'hémisphère sud sur la pelouse d'Ernest Wallon.

Plus de matchs sur Winamax

Nos rédacteurs estiment que Toulouse va poursuivre sur sa lancée en championnat. Mais ils ne sont pas d'accord sur la physionomie de la rencontre. Nul doute que les locaux comme les visiteurs n'ont que faire du résultat final tant que la victoire est au bout. Mais dans ce championnat ultra-compétitif, le moindre point de bonus pourrait être décisif au moment de faire les comptes.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.