CLASH DE LA REDAC. Carreras ou Sanchez, quel ouvreur peut porter l'Argentine en demie ?

Une fois de plus, nos rédacteurs ne sont pas d'accord cette semaine. Le débat du jour est axé sur le demi d'ouverture de l'Argentine, Lucas voit en Sanchez un leader, Théo préfère Carreras.

Théo adoube Carreras

Adepte du rugby exotique et des championnats qui se différencient du Top 14 ou de la Pro D2, Théo suit tout particulièrement la PremierShip ou évolue Santiago Carreras. Le demi d'ouverture de l'Argentine évolue à Gloucester, alternant avec le numéro 10 ou le 15. En sélection, Michael Cheika semble avoir fait de lui son titulaire à l'ouverture, et le joueur de 25 ans prend peu à peu ses marques.

Pour Théo, ce dernier reste la première solution pour les Pumas, en vue d'une potentielle place en demi-finale : "Carreras il a énormément progressé à ce poste, on le voit avec Gloucester. En sélection, c'est plus compliqué, mais ce joueur pue le rugby et il est intéressant dans l'animation offensive. Il pèse sur les défenses et c'est ça qui lui donne un avantage sur Sanchez aujourd'hui."

Pour revenir sur Sanchez, notre rédacteur semble aussi avoir un avis bien tranché sur lui : "Pour moi Sanchez ne mérite pas toute l'attention qui est mise sur lui. Il fait trois belles saisons en Top 14, et il s'est fait sa carrière là-dessus ! Alors oui, il jouerait encore dans bon nombre de clubs aujourd'hui, quand il est en forme seulement. Mais tout le monde le balance comme une légende parce qu'il a plus de 90 sélections avec les Pumas, mais il ne faut pas oublier qu'il avait zéro concurrence, ou presque, à ce poste. Il a été un bon joueur, et il a quelques restes intéressants de manière sporadique. Mais tu sens qu'il a 34 ans quoi !"

Néanmoins, Théo sait également reconnaître le talent de celui qui a inscrit 97 points lors de la Coupe du monde 2015 : "Attention, ça un été un bon joueur et il a des restes intéressants par moments. Mais pas une pointure internationale pour moi en 10, surtout pour un quart de finale de Coupe du monde, à l'inverse de ce que son CV veut bien dire..."

Lucas ne jure que par Sanchez

Si Théo trouve que Sanchez est sur la pente descendante, Lucas pense que ce dernier a retrouvé une deuxième jeunesse après son passage en Corrèze. L'ouvreur aux 100 sélections avec les Pumas a joué trois rencontres avec les Pumas, dont une titularisation contre le Chili, et 20 points d'inscrits.

Pour Lucas, Sanchez pourrait être le remède des maux de jeu argentin : "J’ai grandi avec ce 10 comme référence en Argentine et partout où il est allé en club en Top 14, je le trouvais vraiment très fort. Surcoté si tu veux, en attendant ça reste le seul ouvreur encore en activité à être dans le top 10 des points marqués par un seul joueur en coupe du monde. Il n'a pas fait sa carrière sur trois bonnes saisons en Top 14, son retour au Jaguares était stratosphérique et si à Paris, il a été en difficulté avant, il ne faut pas oublier que les deux premières saisons étaient pleines et très bonnes."

Au sujet de Carreras, Lucas n'adhère pas au style de jeu de ce dernier, qui est pourtant un des grands espoirs du pays à ce poste : "Carreras je trouve qu'il a du mal à enchaîner les temps de jeu, et son pied lui fait aussi défaut ! C'est un bon joueur de rugby, mais dans la gestion d'un match, il ne pèse pas autant que Sanchez. En face de Biggar qui mettra constamment la pression, j'ai bien peur que Carreras subisse. En plus de cela, il ne bute pas, et si Boffeli se pète, ça peut être handicapant."

Néanmoins, comme Théo, Lucas reconnaît que le jeune demi d'ouverture reste bourré de talent : "Pour moi, ce n'est juste pas son poste, et en sélection, je le trouve moins bon qu'en club. Le système de jeu n'est pas le même et il serait meilleur à l'arrière. Il n'évolue pas dans la sérénité."

