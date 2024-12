CHAMPIONS CUP. Vraie Fourchette ou simple imprudence ? Après la plainte, McDowall risque très lourd !

McDowall dans la tourmente. Le joueur des Glasgow Warriors pourrait écoper d’une lourde sanction après un geste controversé sur Facundo Isa lors de Toulon-Glasgow en Champions Cup.

Un geste controversé lors de Toulon - Glasgow

Bien que passé inaperçu durant la rencontre. Un geste d'un joueur de la formation écossaise face au RCT pourrait entraîner une lourde suspension. Sur les réseaux sociaux, une image de ce qui a été considéré comme une fourchette, avait été publiée après la rencontre.

Dans un communiqué, l'EPCR nous apprend qu'une plainte a finalement été déposée contre Stafford McDowall, remplaçant des Glasgow Warriors, à la suite du match de la deuxième journée de Champions face à Toulon.

McDowall est accusé d’un geste jugé excessif envers le numéro 8 toulonnais, Facundo Isa. Selon le Commissaire à la citation, Deker Govender (Afrique du Sud), McDowall aurait touché l’œil ou la zone oculaire de l’international argentin, une infraction grave au règlement 9.12 de World Rugby.

Une infraction aux lourdes conséquences

Ce dernier stipule qu’un joueur ne doit en aucun cas agresser un adversaire, notamment par des gestes mettant en danger son intégrité physique. Sur la vidéo, on peut voir clairement les doigts de McDowall dans la zone oculaire de l'international argentin.

L’incident, qualifié de jeu déloyal, est passible de sanctions sévères selon les grilles disciplinaires de World Rugby. Si le geste est jugé intentionnel, McDowall risque un minimum de 12 semaines de suspension pour une infraction de faible degré, et jusqu’à 208 semaines dans les cas extrêmes.

Verdict attendu jeudi

Un contact imprudent ou limité à la zone oculaire pourrait toutefois réduire la sanction, mais les points d’entrée restent conséquents : 4 semaines minimum. L’audience de Stafford McDowall est prévue pour ce jeudi 19 décembre 2024.

Un panel disciplinaire se penchera sur les images et les témoignages pour statuer sur l’intentionnalité et la gravité du geste. Les Warriors espèrent une clémence qui permettrait au joueur de retrouver rapidement les terrains, tandis que les fans Toulon et les partisans de la justice rugbystique attendent un verdict exemplaire.