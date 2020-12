Champions Cup - Victoire sur tapis vert pour Toulouse, Lyon et la Rochelle

La Commission de résolution des résultats de matchs a statué sur les matchs annulés suite aux cas de Covid-19.

Suite à l'annulation des matchs de Champions Cup concernant Toulouse, Lyon et le Stade Rochelais, la Commission de résolution des résultats de matchs a décidé de donner la victoire avec bonus offensif aux clubs français. "L’EPCR tient à préciser que la faute n'a pas été considérée comme un facteur lors des délibérations, et que les décisions de la commission ont été prises dans l’optique de faciliter l'achèvement de cette saison de Champions Cup dans des circonstances sans précédent." Les Glasgow Warriors n’étaient pas en mesure d’aligner une équipe en raison de l’indisponibilité de nombreux joueurs placés à l’isolement. Idem pour Bath et Exeter.

DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE RÉSOLUTION DES RÉSULTATS DE MATCHS