CHAMPIONS CUP. Un record depuis la grande HCup : Sharks vs Toulouse fait péter l’audimat

Même à l’autre bout du monde, le Stade Toulousain a réalisé un carton d’audience sur France 2.

Un déplacement de l’autre côté du globe, joué sous 30 degrés et 80% d’humidité : ce Sharks vs Toulouse était un petit événement en soi, pour les champions de France.

D’ailleurs, la venue du club le plus titré de la planète avait attiré du monde au Kings Park de Durban, qui sonne d’habitude pourtant creux.

Malgré tout, ce match ne restera pas dans les annales pour ce qui s’est passé sur le terrain. Car entre les absences importantes (Etzebeth, Williams, Esterhuizen, Am, Fassi) ayant considérablement réduit le niveau des Sharks et le nombre d’imprécisions de part et d’autre à cause de l’humidité, cette rencontre fut une purge, ou presque.

VIDEO. Champions Cup. Entre magie de Ramos et frustration collective, le Stade Toulousain patine face aux Sharks

Reste que ce Sharks/Toulouse, annoncé comme la petite revanche du dernier France/Afrique du Sud, était très attendu par les supporters français. Pour preuve, l’audience réalisée par France Télévisions, diffuseur principal de la rencontre.

La chaîne du service public de révéler sur ses réseaux sociaux que plus de 2 millions de téléspectateurs ont regardé ce match sur France 2, ce qui représente 20,6% de part d’audience.

Un carton digne des rencontres de phases finales de la compétition, que le groupe n’avait plus connu sur un match de poules de coupe d’Europe depuis… 2008. A l’époque de la grande et regrettée HCup.

Stade Toulousain. ‘Après 5 minutes, je regardais déjà le chrono’, une victoire, des regrets et un Dupont lucide

Cette année-là, le Stade Toulousain était d’ailleurs allé jusqu’en finale, s’inclinant de peu (18 à 13) face au Munster. Iront-ils aussi loin cette année encore ?