Stade Toulousain. ‘Après 5 minutes, je regardais déjà le chrono’, une victoire, des regrets et un Dupont lucide

Les regrets de Toulouse : Malgré une victoire (20-8) en terres sud-africaines face aux Sharks, les Rouge et Noir repartent frustrés, incapables de concrétiser leurs nombreuses occasions.

Le Stade Toulousain s’est imposé face aux Sharks ce samedi à Durban (20-8) lors de la 3e journée de Champions Cup. Une victoire précieuse à l’extérieur, mais qui laisse un goût d’inachevé, tant les Rouge et Noir auraient pu espérer mieux.

Un match compliqué dès le coup d’envoi

Dès les premières minutes, la rencontre a mis à rude épreuve les Toulousains. Comme l’a confié Antoine Dupont via La Dépêche : « Honnêtement, après cinq minutes je regardais déjà le chrono et je me disais que ça allait être très long. » La faute à une humidité oppressante, rendant le ballon glissant et propice aux maladresses. Résultat, de nombreuses fautes de main sont venues gâcher les séquences prometteuses des hommes d’Ugo Mola.

Malgré ces difficultés, Toulouse a su se montrer solide défensivement et opportuniste en attaque. L’essai de Kinghorn en début de deuxième période, a permis de faire la différence au tableau d'affichage, mais la frustration restait palpable. Les Toulousains ayant laissé plusieurs occasions leur passer sous le nez dans le premier acte.

Des occasions manquées et un point de bonus envolé

Ugo Mola n’a pas caché son agacement face aux opportunités manquées : « Force est de reconnaître qu’on a la possibilité de marquer bien plus qu’un essai en première mi-temps et qu’on ne le marque pas. » Si les Toulousains ont eu la main sur le match, leur empressement à conclure les actions a parfois joué en leur défaveur.

Les conditions météorologiques n’ont rien arrangé, comme l’a souligné le technicien : « On parle beaucoup de l’humidité, mais c’est plus que ça ! » Une analyse partagée par Dupont, qui espérait davantage : « Je pense que nous pouvons faire mieux et avoir plus de points, plus de tentatives d’obtenir le point de bonus. »

Une victoire à l’extérieur, malgré tout précieuse

Malgré les regrets, cette victoire à l’extérieur reste un atout dans une compétition où chaque point compte. « Il ne faut pas banaliser le fait de gagner à l’extérieur, dans cette compétition compliquée », a rappelé Mola. Avec ce succès, Toulouse est plus que jamais en course pour une qualification en phase finale avec trois succès en autant de rencontre. Mais devra éviter de gaspiller de nouvelles opportunités dans sa lutte à distance avec l'UBB pour la première place du groupe.

Le Stade Toulousain retrouvera son public lors du prochain match de Champions Cup face à Leicester. Une occasion idéale pour corriger les erreurs et retrouver le réalisme qui fait leur force. Dans l’immédiat, les Rouge et Noir savourent cette victoire, bien que teintée de frustration. Car si l’essentiel est assuré, les ambitions européennes de Toulouse imposent une exigence sans faille.