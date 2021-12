Champions Cup. Ce pilier semi-pro a vécu son rêve face au Stade Toulousain

Rowan Jenkins, pilier de 30 ans évoluant au club semi-professionnel d'Aberavon au Pays de Galles a affronté samedi dernier le Stade Toulousain avec les Cardiff Blues.

C'est une histoire complètement folle. Ce samedi, Toulouse s'est nettement imposé sur la pelouse de Cardiff (7-39). Pas forcément brillants, les champions d'Europe ont assuré l'essentiel, sans forcément forcer leur talent et s'en remettant une fois encore, aux exploits individuels d'Antoine Dupont. De son côté, Cardiff s'avançait diminué face au champion d'Europe en titre, la faute à une cascade d'absents, une grande partie de son effectif étant touché par le Covid-19. De ce fait les Gallois ont dû bricoler, s'appuyant sur des joueurs encore espoirs ou alors n'hésitant pas à piocher parmi des éléments évoluant dans des catégories inférieures dans les clubs voisins.

RESUME VIDEO. Champions Cup. L'omniprésent Antoine Dupont a fait la totale aux Gallois de Cardiff

C'est le cas de Rowan Jenkins, 30 ans. Le pilier d'Aberavon, un club qui évolue en première division galloise a donc été convié à participer au match contre le Stade Toulousain. Jenkins, qui est un joueur semi-professionnel, ayant évolué par le passé aux Ospreys sans pour autant y jouer énormément de matchs, a donc été aligné d'entrée, numéro 1 dans le dos. Pour RugbyDump, il explique : ''Une semaine avant, j'étais aux Drovers dans le vent et la pluie à jouer à Llandovery, la semaine suivante, j'étais à Cardiff à l'Arms Park devant une foule nombreuse face à Toulouse, le champion d'Europe. Je me considère chanceux que Cardiff m'ait demandé de jouer. J'y ai passé un séjour le Noël dernier et je suppose que cela m'a mis sur leur liste de contacts. Je suis juste reconnaissant envers Gruff Rhys et son collègue entraîneur TRT de m'avoir appelé''. Avant d'avouer le privilège de s'être mesuré au meilleur joueur du monde : ''Je ne remercierai jamais assez les joueurs de Cardiff. Le message était d'aller là-bas et de s'amuser et de prendre chaque instant comme il vient. En tant que joueur semi-professionnel, vous ne vous attendez pas à vous retrouver sur le même terrain que le joueur mondial de l'année. Dupont était incroyable''.

Mais Rowan Jenkins n'était pas le seul membre du club d'Aberavon à évoluer ce samedi sous la tunique des Cardiff Blues. En effet, Geraint James, lui aussi pilier de 30 ans est entré en jeu à 10 minutes de la fin. Toujours dans des propos repris par RugbyDump, Jason Hyatt, entraîneur d'Aberavon a félicité ses deux joueurs : ''Je suis fier de Rowan et Geraint, un autre garçon qui joue pour Aberavon, qui est rentré en jeu samedi. Tout le monde au club ressent la même chose''. Deux belles histoires.