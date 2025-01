Champions Cup. Un Dupont motivé, un duo explosif d’ailiers, un pack armé, la composition de Toulouse

Le Stade Toulousain dévoile ses forces ! Dupont capitaine, Ntamack à l’ouverture, et un pack taillé pour le combat : voici le XV aligné par Mola pour défier Leicester ce dimanche.

Dimanche 19 janvier 2025, le Stade Toulousain affronte les Tigers de Leicester avec un XV de départ qui sent bon la puissance et l’expérience. Découvrez la composition des Rouge et Noir pour ce choc au sommet.

Dupont en patron, Ntamack à l’ouverture

Antoine Dupont, capitaine et maître à jouer, mènera la danse derrière un pack prêt à en découdre. Après le match compliqué à Durban, il aura à coeur de mener les siens vers un succès bonifié.

À ses côtés, Romain Ntamack prend l’ouverture, et aura à coeur de performer avant le 6 Nations. Une association classique qui a fait ses preuves et rassure les supporters.

Devant eux, la paire de centres Barassi-Delibes allie créativité et solidité, tandis que les ailes seront confiées à Capuozzo et Kinghorn. Thomas Ramos, fidèle à son poste, complètera l’arrière-garde.

Un pack armé pour la conquête

Côté avants, le trio de la troisième ligne Willis-Jelonch-Cros promet un combat de tous les instants. Thibaud Flament et Emmanuel Meafou formeront la tour de contrôle en deuxième ligne, alors que la première ligne Neti-Marchand-Aldegheri apportera sa puissance habituelle en mêlée fermée.

Le banc, avec des joueurs comme Mauvaka, Baille ou Brennan sans oublier Mallia et Lebel, regorge de talents capables de changer la donne en fin de match.

Faire un match sérieux face à Leicester

Face aux Tigers, Toulouse devra maîtriser son tempo et imposer son jeu. Leicester, solide en défense et incisif sur les turnovers, représente une menace réelle. Mais les Rouge et Noir ont prouvé qu’ils savaient hausser leur niveau dans les moments clés.