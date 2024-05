CHAMPIONS CUP. TOULOUSE OU LEINSTER, QUEL GÉANT A L'EFFECTIF LE PLUS PLÉTHORIQUE ?

La logique est plutôt bien respectée cette année en Champions Cup. Les deux favoris se retrouvent en finale, avec des compositions de rêve et une ferme intention de gagner. Qui a l'avantage sur le papier ?

Deux XV de départ d'exception

Vraisemblablement, que ce soit du côté du Leinster ou de celui de Toulouse, aucun changement entre les demi-finales et la finale devrait être opéré dans les XV de départ. Ainsi, nous pourrons observer les quinze "meilleurs" acteurs de chaque formation, et sur le papier, c'est plutôt équilibré !

Dans ce choc franco-irlandais, bon nombre de joueurs se sont déjà affrontés sur la scène internationale, et plus précisément durant le Tournoi des 6 Nations. Si le Leinster est la véritable antichambre du XV du Trèfle, Toulouse est aussi l'un des fournisseurs principaux de l'équipe de France depuis plusieurs saisons.

En comparaison, face à Northampton, tous les joueurs titulaires sont Irlandais, ou possèdent une double nationalité, à l'image de Gibson-Park ou de Lowe. Du côté de Toulouse, face aux Harlequins, Ugo Mola avait aligné onze joueurs français, dont quatre étrangers que sont Jack Willis, Juan-Cruz Mallia, Blair Kinghorn et Pita Ahki.

Dans le XV de départ du Leinster, nous comptons pas moins de 467 sélections, ce qui est évidemment le record de la Champions Cup, mais aussi l'équipe avec le plus de sélections au monde parmi les titulaires. Pour Toulouse, qui n'a pas à rougir, le total s'arrête à 255 capes pour le XV de France. Les quatre joueurs étrangers se partagent 106 matchs internationaux.

Des meilleurs finisseurs pour Toulouse ?

Si le XV de départ du Leinster fait froid dans le dos, et rappel bien évidemment celui de l'Irlande lors du dernier mondial ou Tournoi des 6 Nations, qu'en est-il de son banc ? Bien sûr, il y a de la qualité, mais en comparaison, le niveau global chute.

Sur son banc de touche pour la finale, le Leinster aura deux piliers expérimentés en la personne de Cian Healy et Michael Alaalatoa. Ces derniers sont encore expérimentés, mais ne sont pas au sommet de leur carrière. En face, Rodrigue Neti et Joël Merkler sont des doublures de taille, et l'opposition sera intéressante. Ronan Kelleher remplacera aussi l'excellent Sheenan, tandis que Marchand rentrera à la place de Mauvaka, avantage Toulouse.

Ensuite, toujours pour les avants, le deuxième ligne sud-africain Jason Jenkins sera opposé à Richie Arnold, qui a effectué la quasi-totalité de la compétition comme titulaire. Pour la troisième ligne, Jack Conan remplacera certainement Caelan Doris, du solide. Pour Toulouse, la pépite Castro-Ferreira, qui marche sur l'eau depuis quelques mois, sera chargée de faire de même pour la finale de Champions Cup.

Ensuite, les deux équipes devraient partir avec trois trois-quarts, et Paul Graou semble avoir l'avantage sur son homologue irlandais, Luke McGrath. Néanmoins, ces deux-là ne sont pas sûrs de rentrer ce week-end. Au centre, Barassi devrait faire son retour, et reste une valeur sûre ! Pour le Leinster, Harry Byrne portera le numéro 22, mais reste un ouvreur uniquement.

Enfin, Toulouse garde une (énorme) option avec Thomas Ramos sur le banc, qui rentrera à l'arrière ou à l'ouverture en fonction du scenario du match. Côté irlandais, Jimmy O'Brien sera missionné de remplacer Crawley.

Selon nous, les deux équipes vont jouer à armes égales durant une heure, car les 30 joueurs présents sur la pelouse du Stadium des Spurs ont tous un niveau international et connaissent les enjeux de ces rencontres. Nous pensons cependant que Toulouse possède un banc plus complet, avec des joueurs en formes qui seront capables de faire basculer le cours du match.

