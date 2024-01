CHAMPIONS CUP. Toulouse, La Rochelle, Lyon... quelles équipes jouent gros dès ce week-end ?

C'est reparti pour un tour, la Champions Cup revient avec des affiches toujours aussi alléchantes ! Néanmoins, quelles équipes françaises jouent son avenir dès ce week-end ?

LOU

En grande difficulté en Top 14, les coéquipiers de Baptiste Couilloud sont néanmoins bien plus à l'aise en Champions Cup ! Ces derniers sont actuellement deuxièmes du groupe 1, juste derrière l'UBB, et devant des cadors tels que les Bulls, les Saracens ou encore Bristol.

Cette deuxième place est due à la belle victoire (29-28) face aux Bulls, mais également aux points de bonus offensif et défensif glané sur la pelouse de Bristol !

Ce samedi 13 janvier, le LOU reçoit le Connacht, bon dernier de ce groupe, qui n'a gagné qu'un seul match sur les six dernières rencontres. Lors de la première journée de Champions Cup, la province irlandaise s'était fait balayer 5 à 41 à domicile.

Ainsi, en cas de succès, les noir et rouge seraient déjà potentiellement qualifiés pour les huitièmes de finale !

RUGBY. Poursuivi pour violences conjugales, que risque le pilier de Castres, Wilfrid Hounkpatin ?

Bien que le RCT soit bon dernier de ce groupe 3 en Champions Cup, rien n'est encore joué ! Avec deux petits points en deux journées, synonyme de deux points de bonus défensif, les hommes de Pierre Mignoni n'ont pas encore connu la victoire.

Ces derniers reçoivent le Munster à Mayol, qui ne compte qu'un seul point en plus au classement général. Dans ce groupe 3, le troisième qu'est Glasgow n'a que quatre points, autrement dit, tout est encore possible pour Toulon.

En ce moment, les anciens champions d'Europe vivent une mauvaise passe, avec un unique match de remporté sur les cinq derniers. Cependant, une victoire pourrait leur permettre de griller la priorité au Munster, à Bayonne et à Glasgow, qui sont en déplacement chez les gros !

Pas vraiment de suspens pour le Stade Toulousain, qui est d'ores et déjà quasiment assuré de se qualifier pour la suite de la compétition. En revanche, le dilemme sera de savoir si les champions de France en titre accrocheront la première place.

Cette position permettrait aux hommes d'Ugo Mola de jouer en huitième de finale face à l'un des derniers qualifiés des autres poules, ce qui n'est pas un avantage négligeable.

Pour ce faire, Toulouse se déplace du côté de l'Ulster, qui est en embuscade à la troisième place. Ces derniers ont remporté leurs trois derniers matchs, mais Toulouse n'en a perdu qu'un lors des cinq derniers.

Cet affrontement risque de sentir la poudre, et les enjeux sont déjà cruciaux. En plus de cela, Bath, qui est à égalité de Toulouse avec 10 points, reçoit le Racing 92, et pourrait alors passer devant. Affaire à suivre.

RUGBY. Cette statistique hallucinante qui aurait pu envoyer Clermont à la deuxième place du Top 14 !

Eh non, La Rochelle n'est pas morte dans cette Champions Cup ! Les champions en titre occupent certes la cinquième place, qui les enverraient en Challenge Cup, mais il reste tout de même deux matchs à jouer !

Pour commencer, l'ogre de Leicester. Les Anglais n'ont perdu qu'un petit match lors de leurs huit dernières rencontres, et pointent à la deuxième place de ce groupe 4. Pour les Maritimes, ce match ne doit pas se terminer autrement que par une victoire, pour avoir encore une chance de se qualifier.

Juste devant eux, les Stormers et les Sale Sharks s'affrontent en Afrique du Sud, ce qui voudrait dire que La Rochelle devrait passer devant une des deux équipes en cas de succès.

S'il y a bien une équipe qui a tous ses feux verts allumés, c'est l'UBB ! Les coéquipiers de Maxime Lucu n'ont plus perdu depuis le 19 novembre, soit un total de sept rencontres !

En Champions Cup, ces derniers ont battu facilement le Connacht et Bristol, avec deux bonus offensif. Leader du groupe 1, ils pourraient confirmer leurs premières places dès ce week-end en cas de bonus offensif. Néanmoins, une simple victoire face aux Saracens pourrait aussi suffire.

Les Anglais sont quatrièmes, mais reste bien placé dans la course à la qualification.

La semaine prochaine, Bordeaux se déplacera en Afrique du Sud, du côté des Bulls !

TRANSFERT. Après Provence Rugby, la star anglaise Courtney Lawes est en visite chez un autre cador de Pro D2 !