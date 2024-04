CHAMPIONS CUP. Toulouse et l’UBB favoris, quel sort pour le reste des clubs du Top 14 ?

Ce week-end, la Champions Cup est à l'honneur avec les huitièmes de finale ! Au programme, pas moins de cinq clubs du Top 14 tenteront de se qualifier pour les quarts de finale.

Voyage compliqué pour le LOU

Le premier huitième de finale de la journée de samedi débutera par la rencontre entre les Bulls et le LOU. Onzième qualifié, les coéquipiers de Baptiste Couilloud ont réalisé de belles performances et ont remporté deux matchs sur quatre. Ces derniers avaient réussi à battre ces mêmes Bulls, mais aussi le Connacht. À l'extérieur, ils avaient aussi pris deux bonus défensifs, contre les Saracens et Bristol.

En face, les Bulls n'ont perdu qu'une seule rencontre d'un petit point face à Lyon dans cette Champions Cup. La bande à Arendse est en forme olympique et sur les sept derniers matchs, six d'entre eux ont été victorieux. Placé en troisième position de l'United Rugby Championship, les Bulls vont donc jouer à donc ce huitième de finale. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas du LOU, qui est onzième du Top 14.

Nous partons sur une victoire des locaux, qui n'ont toujours pas perdu à domicile lors des neuf derniers mois. L'aventure devrait s'arrêter ici pour les hommes de Xavier Garbajosa.

La Rochelle prend sa revanche

Ce samedi à 16h, les champions d'Europe en titre défieront la solide équipe des Stormers sur leur terre. Qualifiés de justesse pour une équipe tenante du titre, les Rochelais auront à cœur de rappeler leur statut, eux qui retrouvent de l'allant de sortie en sortie.

Face aux Stormers, la tache ne s'annonce pas simple, car les hommes du Cap ont déjà battu la bande à Alldritt, en décembre dernier. Néanmoins, le capitaine des Maritimes n'était pas là, et l'issue du match s'est décidée dans les derniers instants. Cette fois, La Rochelle semble prendre le match plus qu'au sérieux, et a fait appel à tous ses cadres pour cette bataille. Ainsi, Danty, Skelton, Botia, Atonio et Kerr-Barlow sont de retour.

Si lors des douze dernières rencontres en Afrique du Sud, aucune équipe de la compétition n'a réussi à gagner, La Rochelle a les armes pour réaliser cet "exploit". Nous pensons que les hommes de Ronan O'Gara ont appris de leurs erreurs, et qu'ils devraient se faciliter le match, notamment en conquête. Victoire des visiteurs.

Bordeaux s'en sort face aux Sarries

Sans cette dernière courte défaite en Afrique du Sud face aux Bulls (46-40), l'UBB était certainement l'équipe qui était la plus impressionnante. Avec 132 points lors des trois premières rencontres, les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont été intraitables et ont maltraité le Connacht, mais également Bristol et ces mêmes Sarries.

Lors du match de janvier, les Saracens n'avaient pas vu le jour, et s'étaient incliné 55 à 15 à Chaban-Delmas, avec une ligne de trois-quarts bordelaise en feu. La bande à Farrell était tombée sur meilleur, et avait été surprise par l'engagement mis par Bordeaux.

Cette fois, le score devrait être moins lourd, mais l'issue du match la même. Bien que les Saracens aient repris des couleurs en championnat, Bordeaux semble un ton au-dessus. En plus de cela, l'équipe devrait être la même qu'au premier match, avec tous les cadres que l'on connaît : Penaud, Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Depoortère, Moefana... Victoire des locaux.

Toulouse balaye le Racing 92

Sur le papier, cette rencontre devrait être un choc franco-français parmi les affiches de ces huitièmes de finale. Néanmoins, ce match a plutôt l'air, selon nous, d'être assez déséquilibré. Le Stade Toulousain est un des récents champions de cette compétition, et sait se révéler dans les grands matchs. Ils auront aussi à cœur de laver leur dernière prestation à domicile face à Pau.

En face, le Racing 92 reste sur trois victoires de suite, mais a perdu deux éléments clé ce week-end face à l'ASM. Ni Nolann Le Garrec, ni Antoine Gibert ne seront présents, et lorsque ce tandem n'est pas là, les résultats s'en font ressentir. En leur absence, le Racing 92 a perdu cinq matchs de suite, ce qui reste historique pour le club des Hauts-de-Seine.

Pour ce dimanche, le retour de la charnière Dupont/Ntamack devrait marquer le début d'une fin de saison palpitante pour les Toulousains, et c'est pour ces raisons que nous voyons les locaux grandement favoris. Attention à la déculottée du côté du Racing 92.

