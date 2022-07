Champions Cup. Toujours pas de diffuseur pour la saison à venir

La Champions Cup n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour la période 2022-26, malgré l'appel d'offres de l'EPCR.

Sur quelle chaine verra-t-on les Sud-Africains faire leur entrée en Champions Cup ? Rien de sûr pour le moment. L'EPCR, organisme organisatrice de la compétition, n'a toujours pas trouvé de diffuseur de ses compétitions selon le Midi Olympique, pour les saisons à venir, à savoir jusqu'en 2026. Si BeinSport s'est naturellement positionné pour l'attribution des droits TV, la chaine Canal + a également montré son intérêt pour diffuser à nouveau la compétion (inter)continentale.

CHAMPIONS CUP. Clermont ira jouer en Afrique du Sud, Toulouse retrouvera le Munster

L'intérêt en baisse de la Champions Cup ne date pas d'hier. Déjà en 2018, lors de l'attribution des droits de diffusion pour la période 2018-22, le prix demandé par l'EPCR, avait du passer de 27 millions d'euros à 10 seulement. France Télévisions en avait profité également pour diffuser à partir de la saison 2019/20 deux rencontres par journée contre une seule auparavant.

Toujours selon le Midol de ce lundi, la chaine qatarie aurait un léger avantage pour remporter la mise, mais rien n'est fait pour l'heure. Le début de la compétion étant en décembre, les négociations peuvent encore évoluer et voir aboutir au retour de Canal + qui ne diffuse plus la Coupe d'Europe depuis 2014 et l'arrivée de BeinSport dans le rugby.

AUDIENCES. Le rugby est (seulement ?) le 4e sport le plus suivi sur Canal +