Champions Cup. Tekori, Elstadt, Delibes, qui sur le banc du Stade Toulousain en demi-finale ?

Ce samedi à 18h15, Toulouse reçoit Bordeaux en demie de coupe d'Europe. Si l'équipe titulaire paraît se dégager, c'est le banc qui pose le plus de questions.

C'est l'un des (énormes) points forts du Stade Toulousain cette saison, et pourtant peu d'observateurs ont eu la justesse de l'évoquer d'avantage qu'en surface ces derniers temps. Lui ? C'est le banc rouge et noir, tout simplement. Certes le XV de départ aligné par Ugo Mola lors du dernier mois - et notamment lors des échéances européennes - fut ébouriffant, mais ne vous y trompez pas, ce sont à chaque fois les remplaçants qui firent la différence lors de leur entrée, que ce soit au Munster ou à Clermont. En effet, fort des aléas du moment (absences d'Elstadt, Guitoune, Ramos...), de la profondeur de son groupe et de son intelligence tactique, le coach toulousain a à chaque fois réussi à dégoter la composition la plus complémentaire possible, les résultats lui donnant raison.

Champions Cup. Avec autant d'absents, à quoi va ressembler la ligne de 3/4 du Stade Toulousain pour la 1/2 finale ?

Mais comme vous le savez, à chaque jour suffit sa peine et tous les adversaires étant différents, Mola va-t-il persévérer avec une disposition de banc à 6 avants et 2 trois-quarts en demie face à l'UBB ? Difficile à dire, puisque les forces en présence ont quelque peu changé depuis le huitième et le quart européen du début de mois. Absent pour problèmes administratifs puis en raison d'une cheville douloureuse, le rugueux Rynhardt Elstadt sera cette fois disponible et Dieu sait qu'il est difficile de se passer de lui lorsque le Sud-Africain est opérationnel. Mais alors comment ? En le titularisant en 6, ce qui contribuerait à bouleverser la troisième ligne Tolofua - Cros - Kaino, si performante en Irlande comme en Auvergne ? Sur le banc mais en sortant donc du groupe Alban Placines, pourtant très actif lors de chacune de ses entrées ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre, tant elles s'apparentent autant à des problèmes de riches qu'à des choix cornéliens.

Idem pour le cas Joe Tekori, dont la puissance en fin de match a fait des ravages ces derniers temps mais dont il est là aussi toujours difficile de se passer d'emblée. Pour autant, l'association des "tours jumelles" Richie et Rory Arnold fait des merveilles en ce moment et devrait partir avec la faveur des pronostics en deuxième ligne, plaçant Big Joe avec le numéro 19. De fait, l'excellent Thibault Flament devrait poursuivre son intégration au groupe haut-garonnais en enchaînant avec le numéro 20, son profil polyvalent étant très apprécié par l'encadrement stadiste. Derrière, et si la configuration en 6-2 était réitérée, l'option jeunesse avec Baptiste Germain et Dimitri Delibes paraît idéale pour récompenser la forme du moment.

Mais Yohan Huget s'étant blessé dans les circonstances que l'on connaît, amener un peu de bouteille via Alexi Balès ou Pierre Fouyssac pourrait être tentant, à ce niveau de la compétition. D'ailleurs, en cas du traditionnel 5-3, les remplaçants derrière pourraient bien être Germain, Fouyssac et Delibes. À moins qu'Ugo Mola ne profite de la désormais disponibilité de l'ancien agenais au centre pour le titulariser aux côtés de Pita Ahki, et ainsi placer le polyvalent Zack Holmes sur le banc, avec toutes les options qui en découlent. Tout en notant que même si l'Argentin Juan Cruz Mallia n'est pas qualifié, l'option Maxime Marty (seul autre 3/4 disponible) existe également. Vous avez dit choix cornéliens ?

La composition probable du Stade Toulousain :

1 Baille 2 J. Marchand 3 Faumuina 4 Ri. Arnold 5 Ro. Arnold 6 Elstadt 8 Kaino 7 Cros 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Holmes 14 Kolbe 15 Médard 16 Mauvaka 17 Castets 18 Aldegheri 19 Tekori



20 Flament 21 Tolofua 22 Germain 23 Delibes

Et vous, qui choisiriez-vous pour débuter sur le banc toulousain contre l'UBB ?