Champions Cup. Stade Rochelais : Une composition solide mais une mission délicate en Italie

Tout pour la qualif' ! Le Stade Rochelais dévoile une composition ambitieuse pour affronter Trévise en Champions Cup. Avec Hastoy et Alldritt, les Maritimes visent la victoire en terre italienne.

Le Stade Rochelais se prépare à une bataille décisive en Italie ce samedi. Face à Trévise, les Maritimes alignent une équipe solide pour viser la qualification en Champions Cup. Avec des cadres présents et un banc prêt à faire la différence, la rencontre s’annonce intense. Voici les détails de la composition rochelaise.

Une charnière expérimentée pour dicter le tempo

Brice Dulin tiendra l’arrière-garde, apportant son expérience et sa fiabilité sous les ballons hauts. Aux ailes, Jack Nowell et Leyds apporteront leur punch offensif et leur capacité à franchir les lignes italiennes. Au centre, Seuteni et Favre forment un duo puissant, prêt à défier la défense de Trévise.

Antoine Hastoy et Tawera Kerr-Barlow seront les maîtres à jouer. Cette charnière est attendue pour orchestrer le jeu rochelais, alternant entre jeu au pied précis et animation rapide pour mettre leurs coéquipiers dans l’avancée. Leur performance sera clé pour maîtriser les débats.

Un pack calibré pour l’impact

En première ligne, Kaddouri, Lespiaucq-Brettes et Uini Atonio se chargeront de stabiliser les mêlées et d’imposer leur puissance. Dillane et Douglas formeront une seconde ligne redoutable dans les rucks et en touche. Enfin, Grégory Alldritt mènera une troisième ligne composée de Boudehent et Jégou, prête à tout pour grapiller des ballons et casser des plaquages.

Avec des remplaçants comme Colombe et Haddad-Victor, le Stade Rochelais s’est assuré un banc capable de maintenir la cadence. Le jeune Bosmorin pourrait également apporter sa vivacité en fin de match.

Les Rochelais ne prennent rien à la légère avant ce déplacement à Trévise. Comme le rappelle Paul Boudehent, "personne ne se dit qu’on va en Italie pour se balader." Le défi est lancé. À eux de jouer samedi pour poursuivre leur route européenne.