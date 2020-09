Champions Cup - Racing 92 : L’essai de la victoire vu par Finn Russell

Cette demi-finale de Champions Cup sur la pelouse de l’Arena devenait irrespirable, samedi dernier, jusqu’à cette magnifique inspiration de l’ouvreur écossais Finn Russell. Il raconte.

« Nous avions remarqué, au fil de la rencontre, que leur premier rideau était très dense mais qu’il y avait de l’espace au fond du terrain. », a déclaré le numéro dix du Racing dans les colonnes du Midi Olympique. Voilà donc ce qui se cache derrière ce coup de génie survenu en toute fin de match. Une action réalisée avec son compère, l’international français Virimi Vakatawa. « Il est le meilleur 13 de la planète, il n’y a aucun doute là dessus » assure l’ancien des Glasgow Warriors. Difficile de lui donner tort.

« Virimi a vu l’espace entre la défense et l’arrière Elliot Daly. Pour une fois le numéro 9, Richard Wigglesworth, était positionné à l’aile, il ne couvrait plus l’axe. Virimi m’a appelé, il m’a dit de tenter un truc, c’est ce que j’ai fait. J’ai tapé, il a attrapé la balle, battu un défenseur, m’a redonné le ballon, puis Juan a marqué. C’est aussi simple que ça ». Plus facile à dire qu’à faire, mais la technique des joueurs franciliens n’est plus à prouver... « C’est quelque chose que nous pratiquons énormément à l’entrainement. Ce mouvement, nous le maitrisons plutôt bien. », confie Russell.

Une bonne réalisation, combinée à un timing parfait, voici la recette d’un geste de grande classe : « Dans ce genre de match, on a une ou deux opportunités de réaliser ce genre de geste. Il ne faut pas le faire trop tôt, au risque de saccager l’effet de surprise ». Surprise réussie pour Finn Russell et ses coéquipiers, qui s’assurent grâce à ce magnifique enchaînement une place en finale de coupe d’Europe.