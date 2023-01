CHAMPIONS CUP. Quels clubs peuvent déjà valider leur qualification lors de cette 3ème journée ?

Avec ce format qui qualifient 16 équipes pour les phases finales, de nombreux clubs peuvent déjà se qualifier ce week-end en 8ème de finale.

Et vous, que pensez-vous de cette Champions Cup ? On le sait, entre le bouleversement des calendriers, du format et désormais de l'intégration d'équipes sud-africaines, notre bonne vieille coupe d'Europe a perdu de son charme selon certains. Pour autant, le fait que les 2/3 de chaque poule se qualifient pour les 8ème de finale de Champions Cup donne depuis quelques saisons désormais la possibilité que tout le monde ait sa chance. En effet, il est aujourd'hui possible de se qualifier pour les matchs couperets avec seulement 2 victoires lors des phases de poule. Cela a-t-il permis de voir plus d'équipes "jouer" cette compétition ? Pas sûr. Reste que cela permet à certaines formations de basculer rapidement sur les 8èmes de finale.

La preuve en est : à l'issue de cette 3ème journée qui se profile ce week-end, près d'une dizaine de clubs peuvent déjà assurer leur qualification. Sans partir dans des calculs trop approfondis étant donnés que les résultats des mal classés auront également leur influence, nous pouvons déjà tabler sans risque sur le fait qu'avec 3 victoires, vous êtes pratiquement assurés de voir les phases finales. Ainsi, Le Leinster, Exeter, les Saracens et les Sharks dans la poule A ainsi que La Rochelle, Toulouse et Leicester dans la poule B joueront leur qualification dès ce week-end. En cas de victoire, il paraît presque impossible que ces clubs ne sortent pas des poules, même si bien sûr, la dernière journée sera extrêmement importante pour connaître l'ordre des qualifiés. D'autant que cette année, fini les 8èmes en aller-retour. Seuls les 4 premiers de chaque poule auront le privilège de recevoir leur 8ème, qui se jouera en un match sec. Vivement samedi, pardi !

