RUGBY. Champions Cup. Quel club domine outrageusement avant la 3e journée ?

Un seul club anglais domine une catégorie, les Saints avec 251 ballons joués à la main. Un seul de plus que le Leinster. Northampton n'a cependant pas eu le même rendement avec deux défaites à la Rochelle et contre le Munster et seulement 18 points marqués ! Pour rappel, le Leinster, c'es 99 points et près de 900m parcourus.