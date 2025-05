Champions Cup. Pourquoi les Saints sont (bien) plus dangereux que le Leinster en finale pour Bordeaux et Toulouse ?

Vous croyez que la victoire des clubs français en finale est assurée ? Détrompez-vous, les Saints ont plus d'un tour dans leur sac. Voici ce que vous devez savoir avant le grand match.

On savait déjà depuis les quarts que la France serait représentée en finale de la Champions Cup. On sait depuis ce samedi que c'est face aux Saints que Bordeaux ou Toulouse joueront le titre. A la faveur d'une rencontre de très haut vol, les Saints ont dominé le Leinster en demie du côté de Dublin. Un résultat qui a surpris de très nombreux observateurs. Champions Cup. Northampton encensé, le Leinster accablé : les Anglais jubilent, la presse irlandaise fustige

Un Leinster dévoré malgré ses 114 points en deux matchs

Rares sont ceux qui avaient mis une pièce sur la formation de Premiership à l'orée de cette demie. Et pour cause, la province irlandaise avait passé 114 points en deux matchs dans ces phases finales sans en encaisser aucun. On sentait Lowe et ses coéquipiers enfin prêts à soulever le titre après quatre revers en finale depuis 2019.

Mais ils vont à nouveau devoir se contenter des places d'honneur. Un terrible désillusion pour un groupe dont une grande partie a également vu son rêve de Grand Chelem historique s'envoler il y a quelques semaines dans le Tournoi des 6 Nations. Sans le Leinster, d'aucuns seraient tentés d'adjuger le titre à l'un des clubs français avant même de jouer la finale.

Attention à ne pas se voir trop beau dans un camp comme dans l'autre. Les dernières finales franco-anglaises ne sont clairement pas en faveur des Tricolores. Le Racing 92 face au Sarries en 2016 puis à Exeter en 2020, Clermont en 2017 face à ces mêmes Saracens en 2017, les résultats récents sont en faveur de l'Angleterre dans cette compétition.

Un adversaire méconnu, un danger réel

Sans oublier le revers de Toulouse en 2004 face aux Wasps ou celui de Brive en 1998 contre Bath. Il faut remonter à 2014 pour voir le dernier sacre d'un club de Top 14 aux dépens d'une formation de Premiership, avec Toulon aux dépens des Sarries. Et si depuis, la France a trusté les trophées grâce aux Toulousains et aux Rochelais, ces Saint-là pourraient stopper l'hégémonie des Français.

Et ce, pour plusieurs raisons. La première étant que c'est une équipe que les Bordelais et les Toulousains ne connaissent pas beaucoup voire pas du tout pour l'UBB. On note seulement deux affrontements en phases finales entre le Stade et les Saints : en avril 2003 au stade des quarts avec un succès 32 à 16 des Rouge et Noir. Deux ans plus tard, même résultat avec une victoire 37 à 8 de Toulouse.

Affronter le Leinster en finale, c'était partir avec plus de connaissances sur les joueurs et la stratégie. Mais aussi un ascendant psychologique, même pour les Girondins, après trois finales perdues par le Leinster face à un club français. Il y aurait sans doute eu dans un coin de leur tête cette peur de revivre un nouvel échec.

Le piège parfait pour Toulouse ou Bordeaux ?

A l'inverse, les Saints ont tout à gagner et rien à prouver contrairement à l'UBB et au Stade Toulousain compte tenu standing et de leurs performances. En finale, la pression sera sans doute sur les épaules des Tricolores. Et l'avantage psychologique pourrait bien être en faveur des Saints. Faut-il rappeler que l'Angleterre a battu la France lors du dernier Tournoi ?

Ce jour-là, la charnière du XV de la Rose, c'était celle de Northampton, à savoir Alex Mitchell et Fin Smith. Quant à Tommy Freeman, auteur d'un triplé face au Leinster, il avait marqué un essai décisif à la 57e. Quant à Henry Pollock, le jeune phénomène de 20 ans aux dents longues et aux cannes de jeu, il n'était même pas sur le pré de Twickenham.

Face aux Irlandais, les Anglais ont montré qu'ils savaient être efficaces en marquant près de 40 points avec à peine plus de 40 % de possession et deux fois moins de passes réalisés. Pénalisés à 14 reprises, avec trois cartons jaunes reçus, ils ont su faire face aux attaques du Leinster et frapper à la moindre occasion. Autant dire que cette finale face aux Saints n'a rien d'un match gagné pour les clubs français. Qu'importe qui sera en face.