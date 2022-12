CHAMPIONS CUP. Pourquoi le Racing 92 va-t-il faire tomber l'ogre du Leinster ?

Ce week-end, le Racing reçoit le Leinster en Champions Cup. L’occasion de frapper un grand coup pour les Ciels et Blancs.

Le saviez-vous ? Dans son histoire européenne, le Racing 92 n’a jamais battu le Leinster. En 3 confrontations au total, les Franciliens se sont en effet toujours inclinés face à l’ogre irlandais et ses 4 étoiles sur le maillot. La dernière fois, en 2018, en finale de Champions Cup. Les supporters ciels et blancs s’en souviennent. Ce week-end, les coéquipiers de Camille Chat vont donc avoir une belle occasion de marquer les esprits, puisqu’ils reçoivent en France les hommes de Dublin. Et on vous explique pourquoi ils vont l’emporter !

Parce que Johnny Sexton ne sera pas là



Vous le savez, l’Irlande sans Sexton, c’est un peu comme l’Argentine au foot sans Messi ou le Portugal sans Ronaldo : les remplaçants tiennent la barre mais la saveur n’est pas la même. Au Leinster, c’est à peu près pareil. Et ce week-end, Jonathan Sexton ne devrait pas être du voyage dans l’Hexagone, d’après le très sérieux média irlandais The42. L’ouvreur de 37 ans est en effet toujours en délicatesse avec une cuisse depuis le match de novembre face à l’Afrique du Sud et aucun risque ne devrait être pris le concernant. De fait, c’est le régulier Ross Byrne qui devrait le remplacer. Reste que le Leinster sans son maître à jouer n’a souvent pas les mêmes ressources pour se sortir des pièges tendus par ses adversaires ou pour garder un sang froid à toute épreuve. On se souvient par exemple de la demi-finale de Champions Cup 2021 face à La Rochelle, où sans Sexton, les Dublinois avaient perdu pied. Et ça, c’est tout bon pour le Racing.

Parce que le Racing marche sur l’eau en ce moment



Si vous êtes un inconditionnel du Top 14, vous devez probablement savoir que le club francilien est actuellement l’équipe en forme du championnat. C’est bien simple, depuis près de 2 mois, personne ne fait mieux dans l’Hexagone. Sur leurs 5 derniers matchs, les hommes du 92 ont d’ailleurs pris 22 points sur 25 possibles ! Symbole de cette confiance et de cette dynamique, la victoire nette et sans bavure à Mayol la semaine dernière (14 à 31), malgré une équipe largement remaniée. Bref, le Racing n’est pas bon à prendre en ce moment, comme on dit…

Parce que Stuart Lancaster regardera ça attentivement

Eh oui, ce match, c’est aussi l’occasion d’impressionner son futur manager, Stuart Lancaster. L’homme fort du Leinster s’est en effet engagé avec le club basé à Nanterre à compter de la saison prochaine, et nul doute que tous les Racingmen tenteront donc encore plus qu’à l’accoutumée de se montrer sous leur meilleur jour. Allié à la dynamique actuelle du Racing, cela pourrait faire quelques dégâts face au leader invaincu de l’URC. Même si et c’est à noter, la rencontre se jouera exceptionnellement au Havre. Là où on attend quelque 5 degrés et de la pluie, samedi. Un vrai temps irlandais, en somme…

