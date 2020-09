Champions Cup - Pourquoi ce quart entre Clermont et le Racing 92 sera spectaculaire et disputé

Clermont et le Racing 92 s'affrontent ce samedi pour une place en demi-finale de la Champions Cup. Deux équipes avec de solides arguments offensifs.

[PRONOSTICS] Champions Cup - Entre Clermont et le Racing 92, il y aura forcément un déçuQui de Clermont ou du Racing 92 se hissera en demi-finale de la Champions Cup ? Réponse ce samedi soir sur les coups de 20h30. Les conditions dans lesquelles ce match va se dérouler font qu'il est difficile de dégager un favori. Certes l'ASM joue à la maison, ce qui est un avantage énorme en temps normal. Mais la Covid-19 a rebattu les cartes et la Yellow Army ne sera pas au complet pour jouer le 16ème homme. Ce soutien, les Racingmen n'en ont pas forcément besoin. Eux qui ont déjà battu les Jaunards à Marcel Michelin à ce stade de la compétition en 2018, savent que c'est possible. Mais on peut compter sur les Clermontois pour prendre leur revanche, eux qui n'ont pas perdu à domicile en Champions Cup en 2019/2020. Ce qui laisse présager d'un match animé et disputé.

Avant la suspension de la saison européenne, l'ASM était impériale à domicile. Marquant plus de 50 points aux Harlequins et à Bath. Si bien que la formation auvergnate est la meilleure équipe au nombre de points marqués avec 44,67, devant le Leinster. Les Irlandais sont tout juste devant les Clermontois en ce qui concerne les essais inscrits à la maison avec 6 en moyenne contre 5,67 pour l'ASM. Quid de la défense ? Les hommes d'Azéma ont fait aussi bien que les favoris pour le titre européen avec 2,67 essais encaissés en moyenne par match joué devant leur public. Ce n'est certes pas le meilleur bilan, mais l'ASM compense avec une très bonne attaque. Mais quand Clermont peut se targuer de ne concéder que 20 points en moyenne à la maison, le Racing 92 se présente au Michelin avec des arguments offensifs. C'est la troisième meilleure équipe au niveau de points marqués à l'extérieur avec 28,33. Les Franciliens dominent le classement des essais marqués en déplacement (4 en moyenne). On a donc là-aussi une grosse attaque même en terre hostile et une équipe qui sait aussi se montrer solidaire en défense (2,67 essais et 22,33 points encaissés à l'extérieur). Finalement, sur le papier et si on se fie uniquement aux chiffres des matchs joués il y a des mois, l'ASM part avec l'avantage.

Mais elle jouera sans ses deux meilleurs marqueurs d'essais en Champions Cup cette saison George Moala et Alivereti Raka, tous deux blessés. Côté Racing, Teddy Thomas (6 essais) n'est pas sur la feuille de match contrairement à Virimi Vakatawa (4). Le centre tricolore est clairement le facteur X de la formation ciel et blanc avec 39 défenseurs battus lors de la phase de poules. On est ici en présence de deux charnières expérimentées mais celle du Racing avec Iribaren et Russell est sans doute un peu plus "sexy" avec une tendance à sortir du cadre qui pourrait faire la différence. Russell VS Lopez : qui va prendre le dessus en 1/4 de Champions Cup ?

Merci à Philippe, des Stats de Phil, pour son travail.