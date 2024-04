Champions Cup. Polémique après les quarts, un club sud-africain menacé par une enquête de l’EPCR

Qualifiée en quart de finale de Champions Cup, la formation des Bulls serait visée par une enquête de l’EPCR, selon The Times.

C’est une nouvelle qui ne va pas épargner l’image des écuries sud-africaines. Après l’annonce des compositions des quarts de Champions Cup, l’EPCR aurait ouvert une enquête sur l’une des huit dernières formations en lice. En clair, les Bulls sont suspectés d’avoir volontairement envoyé une équipe B à Northampton, faussant ainsi le niveau de la compétition.

RUGBY. Les Sud-africains en coupe d’Europe, une étape avant l'intégration des Springboks aux 6 Nations ?

Venus de Pretoria, ces derniers n’auraient pas joué le jeu afin de se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Preuve en est, ils ont encaissé pas moins de 9 essais (59-22), ce samedi au Franklin's Gardens. Les Saints ont infligé un douloureux 31 à 0 à leurs visiteurs, lors du second acte.

Une enquête de l’EPCR viserait les Bulls

Entre autres, des joueurs tels que Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie ou encore Willie le Roux ont été laissés au chaud en Afrique du Sud. Seuls internationaux springboks partis en Europe, on retrouve Cornal Hendricks (12 caps, plus appelé depuis 2015), Nizaam Carr (5 caps, plus appelé depuis 2016) et Akker van der Merwe (3 caps, plus appelé depuis 2018).

RUGBY. Exaspérant ou encourageant, quel est le constat des équipes sud-africaines en ‘‘Coupe d’Europe’’ ?

Selon The Times, les Bulls seraient donc accusés d’avoir violé l’accord de participation des équipes en Champions Cup. Ce dernier demande à toute équipe qualifiée pour une échéance importante de proposer un groupe à la hauteur de l’événement.

Voici les observations récoltées par le journaliste Alex Lowe, au sujet de cette enquête et selon un rapport de l’EPCR :

L'EPCR a montré peu d'empressement à se montrer sévère avec ses équipes par le passé. Prendre des mesures disciplinaires soulignerait à quel point l'assimilation des équipes sud-africaines à la Champions Cup n'a pas fonctionné. Ce n'est pas un message que les organisateurs du tournoi veulent reconnaître, mais les preuves sont là, dans les sélections d'équipes et le chaos des déplacements."

RUGBY. Malicieux, Rassie Erasmus se moque de la France, l'Irlande et de leurs victoires à gogo

La Champions Cup et le problème sud-africain

Actuellement leader de la conférence sud-africaine de l’URC, les Bulls ont sûrement voulu préserver leurs joueurs pour les grosses échéances à venir en championnat. La franchise de Pretoria reçoit successivement 4 formations du top 8 qualificatif pour les phases finales. Leur rush final commence par une réception du Munster, samedi prochain, avant d’accueillir les Ospreys, les Glasgow Warriors et le Benetton Trévise.

En deux années de participation, aucune équipe sud-africaine n’a réussi à atteindre les demi-finales de la Champions Cup. Si cette observation ne fait pas preuve d’un désintérêt évident, les scores concédés, parfois très lourds, en dehors du continent africain montrent une gestion compliquée de cette compétition pour les équipes de l’hémisphère sud. Seule lumière au tableau, l’équipe des Sharks est, elle, toujours en lice en Challenge Cup. Attendue au Stoop Stadium pour défier l’ASM Clermont, une qualification en finale, voire un titre, donnerait un peu plus de crédit au projet sud-africain au sein de l’EPCR.

VIDEO. ‘‘Vous êtes des menteurs’’ : Le discours du magicien Erasmus pour guider les Springboks vers un deuxième sacre