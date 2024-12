Champions Cup. Penaud de retour, Buros sur le flanc, la composition de l'UBB face à Leicester

Dimanche, l'UBB recevra les Tigres de Leicester pour entamer leur aventure européenne. Entre blessure et commotion, Bordeaux aura tout de même fière allure.

Pour le retour de la Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles sort le grand jeu. La réception des Leicester Tigers pour débuter la compétition nous promet un choc à Chaban Delmas.

Les Anglais, 3ᵉ de la Premiership, se déplaceront avec la ferme intention de venir faire un coup en Gironde. La bataille pour le classement de la poule 1 se joue dès la 1e journée et ça promet. Pour l’occasion, Yannick Bru a aligné une composition d’équipe alléchante.

Mais avant de la dévoiler, parlons un peu des absents (et il y en a un paquet !). Le match face au MHR le week-end dernier a laissé des traces, et pas moins de six joueurs ont toqué à l’infirmerie.

Une pluie d'absents

Chez les avants, Perchaud, Cazeaux, Bochaton, Gazzotti et Matiu sont tous blessés. Une hécatombe qui risque de compliquer les choses en conquête. La perte la plus dommageable est certainement celle de Cyril Cazeaux, qui a disputé tous les matchs depuis le début de saison, dont 9 titularisations.

Derrière, Janse Van Rensburg, Buros et Ducuing manquent à l’appel. La bonne nouvelle est tout de même le retour de Penaud (enfin), après avoir soigné une infection pulmonaire. L’ailier du XV de France avait manqué toute la tournée d’automne et revient au meilleur des moments pour aider son club à passer un cap en Champions Cup.

Devant, la 1e ligne Poirot-Lamothe-Tameifuna va caler la mêlée, même si le pilier tongien a été chahuté face à Montpellier. L’attelage Petti-Gray en deuxième ligne aura la lourde tâche de résoudre les problèmes de touche, présents depuis le début de saison.

Une ligne arrière 5 étoiles

Derrière, on retrouve les indéboulonnables à la charnière : Maxime Lucu et Matthieu Jalibert conduiront le camion bordelais. La ligne arrière retrouve des couleurs (bleu, blanc, rouge), Romain Buros est le seul international manquant à l’appel. C’est Bielle-Biarrey qui le remplace à l’arrière.