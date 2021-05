Champions Cup. Les supporters français vont-ils pouvoir se rendre à Twickenham ?

10 000 spectateurs sont attendus pour la finale de Coupe d'Europe entre Toulouse et La Rochelle. Mais au vu des restrictions sanitaires, il semble difficile de voir des supporters des deux équipes à Twickenham.

La possibilité de voir 10000 personnes garnir les gradins lors de la finale de Champions Cup nous enthousiasmait. Finalement on devrait voir assez peu de rouge, noir et jaune dans les travées de Twickenham le 22 mai prochain. Car c'est assez paradoxal, mais la finale de Coupe d'Europe opposera deux clubs français (Toulouse et La Rochelle) en terre anglaise à Twickenham, dans celui que certains aiment renommer ''le temple du rugby''. Et dans une période où se déplacer dans des pays limitrophes relève d'un véritable casse-tête, la faute à une situation sanitaire pas encore revenue à la normale, on est en droit de se demander si l'idée est vraiment judicieuse. Alors que Marseille était prévue dans un premier temps pour recevoir les épilogues européens, elle a finalement été destituée de son bien, pour la deuxième année consécutive après 2020. La cité phocéenne devrait cependant enfin pouvoir accueillir cet évènement en 2022 comme cela a été annoncé. Du moins, on l'espère.

Mais revenons-en à nos moutons, et la finale à Twickenham. L'EPCR a certes pris cette décision avant les résultats des demies connues, le Leinster étant à l'époque toujours dans la course, mais il était néanmoins envisageable de voir plusieurs clubs français accéder à la finale, sans oublier le MHR en Challenge Cup. Dans ce cas-là, n'était-il pas possible de déplacer au moins la grande finale entre Toulouse et La Rochelle au sein de l'Hexagone ? Car si 10000 personnes ont été autorisées à venir se rassembler dans les gradins de Twickenham, se pose désormais la question de savoir comment les supporters des deux équipes vont pouvoir se déplacer en terre anglaise. Là aussi un sacré bazar.

Finale de Champions Cup : pourquoi Twickenham et pas la France ? L'EPCR s'explique

1000 supporters de chaque équipe présents ?

On récapitule brièvement. À l'heure actuelle, près de 6000 places ont déjà trouvé preneur. Et d'après les informations de France Bleu, l'EPCR aura décidé de réserver 2000 places supplémentaires, soit 1000 pour chaque club. Une bonne idée ? Pas vraiment, car les supporters ne pourront pour la plupart certainement pas se déplacer outre-Manche. En effet, l'Angleterre impose aux voyageurs étrangers une période d'isolement de 10 jours. Une fois ce laps de temps respecté, alors les personnes concernées pourront circuler librement sur le territoire britannique. Des contraintes qui obligeraient les fans des deux clubs de se rendre au pays de Sa Majesté le 11 mai prochain. Compliqué, voire impossible. Le fort contingent français résidant à Londres (300 000) devrait cependant permettre de remplir les tribunes de Twickenham. C'est en tout cas sur quoi espère s'appuyer l'EPCR comme le confirmait Vincent Gaillard le directeur général de cette dernière, questionné à ce sujet.

Mais côté français, certains n'ont pas hésité à faire part de leur déception ou incompréhension, notamment sur nos réseaux sociaux à la suite d'une question qui demandait si les supporters étaient prêts à faire le déplacement. Pour la plupart d'entre vous, il aurait été plus logique de jouer cette rencontre en France. Extraits :

''La finale devrait se jouer sur terrain neutre en France''. Stéphane

''Je trouve ça d'un ridicule de faire jouer cette finale chez les Anglais au vu de la conjoncture actuelle... par rapport au covid c'est pas logique''. Nadine

''Alors franchement j'ai bien peur que l'on ne voit pas beaucoup de supporters français dans le stade le 22 Mai prochain. À part ceux vivant déjà là-bas. Avec les 10 jours d'isolement, il faut arriver à Londres le 11 pour être libéré le 22. Admettons que l'on reparte juste après le match, on doit respecter un isolement chez soi de 7 jours lors du retour en France. Soit une liberté totale à partir du 30 Mai. Pour aller voir la finale, il faut donc déposer minimum 15 jours de congés. Suis pas certain que beaucoup de monde soit prêt à le faire. Sans compter la contrainte de devoir rester pendant 10 jours dans une chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir. Et je parle pas du coût financier car là cela atteint des plafonds''. Serge

''Pour le moment 10 jours d'isolement à l’arrivée en Angleterre donc c’est pas gagné''. Laurent

''J'aurai aimé, mais il le semble qu'il faut 10j de quarantaine.... Donc impossible avec le boulot. Je ne comprends toujours pas pourquoi la finale n'est pas en France vu les circonstances.'' Rem Hi

De son côté l'EPCR s'est défendu : ''Nous connaissions les scénarios possibles. Il n’y a pas de regrets. C’est une opportunité pour deux clubs français de jouer dans un stade mythique, à une heure d’avion seulement''. La possibilité de voir 10000 supporters à Twickenham plutôt qu'un huis-clos à Marseille a sûrement poussé l'instance européenne à prendre cette décision. Et tant pis pour les supporters des deux équipes.