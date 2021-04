Champions Cup. L'énorme boulette de Damian Penaud, sauvé par Matsushima [VIDÉO]

L'ailier international a failli faire la plus belle boulette de ces huitièmes de finale de Champions Cup, mais ses coéquipiers veillent au grain.

Clermont s'est imposé face aux Wasps au terme d'un match à suspens. Dès le début, les Clermontois jouaient tout à l'envers et le match s'annonçait très long pour les hommes de Franck Azema. On ne voyait pas comment les jaunards pouvaient atteindre les quarts de finale de Champions Cup.

Et pourtant. Malgré un match très compliqué du début à la fin, les Clermontois ont arraché la victoire avec un essai à la 84e ! Mais pas n'importe quel essai puisque les coéquipiers de Camille Lopez ont remonté près de 80 mètres pour arracher leur ticket pour les quarts de finale de Champions Cup. Victoire finale 27 à 25.

Mais Damian Penaud a encore fait des siennes avec une action proche de celle qu'on a pu voir lors du dernier match face aux Gallois. Nous ne sommes qu'à la 3e minute de ce huitième de finale quand Camille Lopez se fait contrer sur un dégagement. Damian Penaud est à la couverture et l'ailier décide de poursuivre au pied dans son propre en-but pour relancer... Il échappera le ballon et sans l'intervention de Kotaro Matsushima, on assistait à une nouvelle "Penade" de l'ailier international.