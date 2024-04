CHAMPIONS CUP. ‘‘Le Toulouse d’Antoine Dupont est l’équipe au-dessus’’, la presse étrangère se méfie du Stade

Les phases finales de Champions Cup débutent ce vendredi. Le Stade Toulousain fait figure de favori pour le titre. Mais le Stade Rochelais et le Leinster n'ont pas dit leur dernier mot.

Premiers de leur poule et de toute la compétition grâce aux bonus offensifs et à la différence de points, les Toulousains ont impressionné en Champions Cup avant ces phases finales.

Mené par Thomas Ramos (meilleur scoreur) et Antoine Dupont (meilleur franchiseur, joueur qui a réalisé le plus de passes après contacts et de courses), le Stade Toulousain représente un prétendant de taille pour succéder aux Rochelais.

Le média irlandais The Irish Times estime que les coéquipiers de Peato Mauvaka sont les principaux favoris avec le Leinster.

Le Toulouse d’Antoine Dupont est l’équipe au-dessus, il se tient au coude-à-coude avec le Leinster, l’autre favori de la compétition’’ The Irish Times

Le média basé à Dublin pense qu’il faudra également se méfier de l’UBB, l’équipe en forme du moment en Champions Cup qui régale avec ‘‘un beau jeu à regarder’’.

Le média britannique TNT Sport estime même que ‘‘Bordeaux est la sensation de la saison’’, notamment après la démonstration face aux Saracens (victoire 55-15).

La menace Dillyn Leyds

Côté sud-africain, tous les yeux sont tournés vers le choc entre les Stormers et la Rochelle. Malgré la victoire en match de poule des joueurs du Cap, de nombreux joueurs rochelais inquiètent les médias sud-africains avant la rencontre de ce week-end.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Un ''match de niveau international’’ contre La Rochelle : Affrontement titanesque face aux Stormers

Le média SA Rugby Mag titre : ‘‘Les Stormers inquiets du facteur Leyds’’. Il faut dire que les coéquipiers de Mannie Libbok connaissent bien ‘‘le suprêmement habile trois-quart’’, qui a joué 65 matchs sous les couleurs des Stormers.

D’autres retrouvailles auront également lieu comme celle de Damian Willemse et Will Skelton, qui est heureux de revoir son ami, mais pas forcément sur le terrain.

Will est un joueur de classe mondiale, nous nous entrainions et jouions ensemble aux Saracens, nous restions même ensemble, dans la même maison’’ Damian Willemse pour SA Rugby Mag

Si on ajoute à cela l’international Fidjien Levani Botia, les Sud-Africains s’attendent à un match de haute intensité entre la Rochelle et les Stormers.

Le Fidjien Levani Botia a donné des maux de têtes aux Stormers dans les rucks en phase de poule au Cap, tout en étant très adroit, en se montrant capable de réaliser de spectaculaires passes après contacts.’’ SA Rugby Mag