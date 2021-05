Champions Cup. Le Top 3 des équipes qui nous ont surpris

Pour conclure cette saison de coupe d’Europe, nous avons décidé d’élire les trois plus belles équipes surprises de cette année.

L’UBB n’a encore (pour l’instant) jamais connu les qualifications pour les phases finales de Top 14 de son histoire. Et pourtant, elle a déjà vécu une demi-finale de coupe d’Europe. C’est plutôt bon signe, non ? En tout cas, c’est l’équipe qui a sûrement le plus surpris en Champions Cup. Elle domine largement les débats lors de son huitième de finale face aux Anglais de Bristol (36-17). Les Bordelais parviennent donc à se hisser en quart. Et là, c’est un tout autre morceau qui les attend ! L’UBB affronte donc le Racing 92. Et les Franciliens, ce sont trois finales de Coupe d’Europe, dont une perdue en octobre dernier, face à Exeter. Mais les joueurs garonnais ne se découragent pas pour autant, et arrachent la victoire, à la dernière minute. Le sauveur ? Jalibert, évidemment… Trois semaines plus tard, c’est le choc de la Garonne entre Bordeaux et Toulouse. Pour sa première demi-finale de Champions Cup, Bordeaux s’incline face à ses rivaux, mais n’a pas à rougir (21-9). À noter, que Jalibert dispute une demi-finale de coupe d’Europe, tandis que son idole Farrell, lui, joue en deuxième division du championnat anglais. C’est toujours bon de le rappeler. Et si, finalement, ce n’était pas Jalibert l’idole de Farrell ?

Stade Rochelais

C’est l’équipe en forme du championnat français ! Les Maritimes remportent, eux aussi, leur huitième face à Gloucester (16-27). Sauf qu’après, sur le papier, ça va se compliquer pour les hommes de Jono Gibbes. En quart, ils affrontent l’équipe de Sale Sharks et leurs Sud-Afs’, avec en-tête de liste, Faf de Klerk. On ne donne pas cher de la peau des Rochelais à ce moment-là. Et pourtant, ils parviennent à les battre, et avec la manière, 45-21, s’il vous plaît ! C’est donc une première surprise, et comme on dit, jamais un sans deux ? Quelques semaines plus tard, c’est un autre gros morceau qui attend les coéquipiers de Greg Alldritt. Les quadruples champions d’Europe du Leinster ! Pour ne pas changer, on pense encore que la barre est trop haute pour les Jaunes et Noirs. Mais accompagnés par tout un peuple à l’extérieur du stade, les Maritimes parviennent à déjouer le plan irlandais et à se hisser à la première grande finale de Coupe d’Europe de leur histoire ! La Rochelle élimine un quadruple champion d’Europe en demie, pour en affronter un autre en finale, le Stade Toulousain ! À la surprise générale, donc, les bagnards se retrouvent en finale de coupe d’Europe. Dans un match serré jusqu’au bout, et privé de leur centre Botia dès la 27e minute, ils vont réaliser un match splendide, rempli de courage et de solidarité. Cela ne suffira malheureusement pas pour soulever leur premier titre européen. Mais cette équipe a su déjouer tous les pronostics, pour réaliser une magnifique saison européenne. Chapeau, tout simplement !

Stade Toulousain

Comment ne pas le citer ? Alors, oui, je vous vois venir, Toulouse en coupe d’Europe, ça n’est pas une surprise, on est d’accord. Mais quand même, quel plaisir de les voir dépasser le Leinster en nombre de sacres européens. Après avoir passé onze années sans soulever le trophée, les Toulousains l’ont enfin réalisé ! Et il faut dire que ça n’était pas non plus une mince affaire. Ils affrontent, en 1/8e de finale, le Munster dans leur fief du Thomond Park et réalise un exploit en s’imposant 33 à 40 ! Une semaine plus tard, c’est dans un autre fief qu’ils vont devoir se déplacer. Au stade Marcel-Michelin, les Toulousains affrontent les Clermontois pour le choc de ce dernier 1/4 de finale. Dans un match âpre et pluvieux, les Rouge et Noir continuent leur petit bonhomme de chemin et se qualifient pour les demies. Victoire 12 à 21. Comme dit précédemment, Toulouse affronte donc Bordeaux, pour conquérir la Garonne, mais surtout l’Europe. Mais Toulouse, à l’expérience (et au talent ?), remporte cette demie et se déplacera à Twickenham pour essayer de soulever son cinquième trophée continental. Et là encore, on assiste à un choc franco-français entre le premier et le deuxième de Top 14. Dans une finale dure et disputée, les hommes de Max Médard sont finalement sacrés champions d’Europe. Toulouse rentre dans l’histoire, en ayant le plus gros palmarès européen !