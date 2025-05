CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain reste-t-il favori malgré les blessures en cascade ?

Alors que les blessures frappent le Stade Toulousain, leur statut de favori face à l'UBB est-il toujours justifié ?

Champions Cup. Privé de plusieurs leaders, Toulouse joue gros sur la confiance et la cohésion dans sa composition

On ne parie jamais contre le Stade Toulousain, encore moins sur un match de phases finales. Les Rouge et Noir ont un savoir-faire dans ce genre de rencontre, qu’ils perdent (très) rarement. En Coupe d’Europe, ce ratio est encore plus impressionnant face aux clubs français avec 15 victoires et un match nul sur des matchs à élimination directe. Le CA Brive était parvenu à éliminer le Stade au nombre d’essais marqués en 1997.

Toujours favori ?

Si les statistiques donnent logiquement l’avantage aux Stadistes, est-ce que les blessés de dernière minute vont rebattre les cartes ? Les hommes d’Ugo Mola se déplaceront tout de même sans leur ossature 2-9-15, et avec un Romain Ntamack encore embêté par son genou. Malgré tout, le paquet d’avant reste très solide et est supérieur à celui de l’UBB sur le papier. La deuxième ligne Flament-Meafou n’est pas loin d’être la meilleure du monde et risque de causer beaucoup de problème aux Girondins en conquête.

Derrière, la perte de Thomas Ramos est un double coup dur. Le Stade perd un cadre du vestiaire, mais aussi un métronome au pied. C’est l’Argentin Juan Cruz Mallia qui prendra sa place en 15 mais aussi dans l’exercice du but. Avec 84% de réussite face aux perches, il reste un buteur fiable.

On peut le considérer comme un buteur fiable , avec une belle longueur , capable de transformer en coin.

Très sur dans sa zone de confort.



Ntamack est à 83% mais seulement 6 coups de pieds dont un echec en coin.



2 alternatives fiables pour remplacer Ramos. May 1, 2025

Sur X, les avis sont partagés quant à un possible changement de statut.

Faut juste regarder l'effectif de Toulouse pour comprendre qu'ils sont archi favoris et je suis le plus grand fan de l'UBB — juliotobrennus (@JMonseigne) May 1, 2025

Les bordelais vont encore expliquer que Toulouse est toujours ultra favori malgré l’absence de Dupont Ramos Kinghorn Mauvaka ?? — balboche (@balboche) May 1, 2025

Une place en finale à aller chercher ! Sans aucune langue de bois malgré certaines absences en face, Toulouse reste le favori de cette rencontre de part leur expérience et talent sur le terrain. Mais on a rien à perdre j’ai envie de dire, on est bons quand on nous voit perdre ! pic.twitter.com/3iv6622J28 — La Mandale de l’UBB (@LamandaleUBB) May 2, 2025

Enfin, le lieu du match aura-t-il un impact ? Bordeaux joue « à domicile » au Matmut Atlantique, même si elle a l’habitude de fréquenter Chaban-Delmas. Mais Yannick Bru ne l’entend pas de cette oreille, au micro d’Ici Gironde :

« Le Matmut ressemble à un stade de grands événements. Mais ce n'est pas chez nous, c'est certain. Notre maison, c'est Chaban. C'est là qu'on a nos repères. Maintenant, on va jouer en terrain neutre ».

CHAMPIONS CUP. Depoortère et Tameifuna de retour : la composition de l'UBB pour la demie face à Toulouse

Avec toutes ces données à prendre en compte, bien malin est celui qui pourra pronostiquer le résultat de cette rencontre. L’UBB sera au quasi-complet, avec tout de même deux gros porteurs sur le flanc : Tatafu et Van Rensburg. Avec une météo qui s’annonce capricieuse, l’absence de ces deux joueurs pourrait se faire ressentir en deuxième période. Le Stade Toulousain reste donc malgré tout favori pour la qualification.