CHAMPIONS CUP. Depoortère et Tameifuna de retour : la composition de l'UBB pour la demie face à Toulouse

Pour affronter le Stade Toulousain, l'UBB de Yannick Bru va profiter de plusieurs retours importants

Place au jeu ! Les compositions d’équipe sont sorties, on connait le nom des 30 acteurs qui seront sur la pelouse du Stade Matmut Atlantique ce dimanche. Ils vont s’écharper 80 minutes durant – et peut-être plus – pour une place en finale à Cardiff.

Des blessés longue durée

Si les absents toulousains ont fait couler beaucoup d’encre, il ne faut pas pour autant oublier l’infirmerie bordelaise. Si les noms sont moins ronflants que les Dupont, Mauvaka et autre Ramos, ils auront tout de même un impact sur les Girondins.

Carlu Sadie, Lachlan Swinton et Rohan Janse Van Rensburg sont aux soins. Le centre international est à coup sûr l’absence la plus préjudiciable. En grande forme, il aurait été un formidable perforateur au sein de la ligne emmenée par Matthieu Jalibert.

Des retours importants

Arrêtons de parler des absents, concentrons-nous plutôt sur les bonnes nouvelles. Longtemps incertains, Retière, Coleman, Depoortère et Tameifuna seront sur le pont. Des retours qui arrivent à point nommé pour le rendez-vous le plus important de la saison de l’UBB. La grande question sera de savoir dans quel état de forme ils reviennent.

Le troisième ligne nippon Tatafu manquera cependant la rencontre, il a été jugé trop juste.

Le centre international Nicolas Depoortère a réussi son pari. Il sera bien sur la pelouse pour affronter le Stade Toulousain, aux côtés de son compère du centre Yoram Moefana. Adam Coleman aura la lourde tâche d'apporter de la stabilité à l'alignement, souvent en difficulté cette saison. Le retour de Retière est, lui aussi, loin d'être anodin. Il permet d'avoir un banc en 6-2 puisqu'il couvre les postes d'ailier et de demi de mêlée.

Le pack

Souvent décrié, le paquet d’avant bordelais aura tout de même fière allure. S’il est encore loin de son homologue Rouge et Noir, considéré comme LA référence en Europe, il pourrait, a minima, être capable de rivaliser. L’objectif sera d’avoir une conquête propre pour offrir des ballons de qualités aux trois-quarts.

C’est du grand classique devant. Une première ligne composée de Poirot, Lamothe et Falatea. Un attelage Cazeaux-Coleman pour pousser derrière. Enfin, une troisième ligne polyvalente avec Diaby, Samu et Petti.