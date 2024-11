CHAMPIONS CUP. Le Benetton Trévise, la menace montante dont devront se méfier les clubs français

Trévise retrouvera Clermont et La Rochelle en Champions Cup. Leur mission ? Prouver que les stars internationales ne viennent pas dans le nord de l’Italie que pour la mode, les pâtes et la pizza.

Malakai Fekitoa, Louis Lynagh, Tomas Albornoz, Tomaso Menoncello ou encore le capitaine aujourd’hui emblématique Michele Lamaro : non ce n’est pas d’un groupe all stars dont on vous parle, mais bel et bien du Benetton Trevise.

Équipe montante de l’URC depuis plusieurs années, la formation italienne est aujourd’hui une menace à prendre en compte, à l’approche des compétitions européennes. Chose que seraient bien inspirés de faire Clermontois et Rochelais, qui croiseront sa route lors de la phase de poules de Champions Cup. Dans 10 jours seulement, pour l’ASM.

Une ligne arrière enflammée

Mais alors, que vaut vraiment cette franchise transalpine, décrite aujourd’hui comme l’épine dorsale de l’équipe d’Italie ? Au vrai, les coéquipiers de Lamaro ont connu un début de saison compliqué, avec 2 défaites à la maison notamment.

Mais avant la trêve internationale, ils étaient en train de se reprendre, et cela devrait continuer en ce sens. Déjà parce que le centurion argentin Agustin Creevy vient d’arriver en Italie et va apporter toute son expérience et son leadership, devant.

Ensuite parce que Trévise aime l’Europe. Demi-finaliste de la dernière Challenge Cup et quart de finaliste en URC, l’équipe italienne compte aussi sur le retour progressif de ses cadres argentins, essentiellement en sélection depuis le début de la saison. Ainsi, avec le puissant Thomas Gallo à la pile et le courtisé Tomas Albornoz à l’ouverture, c’est une autre équipe qui va se présenter face aux Jaunards le week-end prochain.

Une formation solide devant grâce aux joueurs cités précédemment et les Cannone et Snyman notamment, mais qui propose surtout un jeu très aéré derrière. Dans la ligne de 3/4, c’est simple, il n’y a que des noms connus !

Et des joueurs qui aiment surtout mettre du volume de jeu. Autour de leur paire de centres très dense (Fekitoa/Menoncello) mais joueuse, les arrières se régalent lorsqu’ils se déploient. Ainsi, l’on pense à ce choix du roi Ratave/Lynagh/Odogwu parmi lequel l’entraîneur Bortolami peut jongler pour former ses ailes. Quand, peu importe le poste, l’insaisissable Rhyno Smith - plus proche disciple de Cheslin Kolbe - fait lui figure d’incontournable grâce à ses appuis, sa vista et son jeu au pied.

Bref, une squadra qui pourrait très clairement jouer les trouble-fêtes durant la phase de poules de Champions Cup. Et prouver que les stars internationales ne viennent pas dans le nord de l’Italie que pour la mode, les pâtes et la pizza.