CHAMPIONS CUP. ''Le Racing 92 est quasiment l'équipe la plus constante en Europe'' : on a vérifié

Au micro de RMC Sport, le manager du Racing 92 Laurent Travers a annoncé que son équipe était l'une des plus constantes sur le plan continental.

Ce dimanche, le Racing 92 va tenter de décrocher une quatrième finale européenne, en "recevant" le Stade Rochelais à Lens. Une rencontre entre deux équipes particulièrement en forme, que ce soit en championnat ou en Champions Cup. Cette rencontre nous offrira notamment des duels très intéressants : Danty vs Fickou, West vs Russell, ou encore Bourgarit vs Chat. Des joueurs avec beaucoup d'expérience au niveau européen, mais qui n'ont pour l'heure jamais remporté la Champions Cup. Interrogé au sujet des performances de ses protégés en Coupe d'Europe, le manager des Ciels et Blancs Laurent Travers s'est par ailleurs exprimé au micro de RMC Sport : "Quand on tient compte des 5 quarts de finale consécutifs et des 3 finales en 6 ans, oui on s'aperçoit que le Racing 92 est présent sur le rugby européen. Je pense que c'est l'équipe la plus constante quasiment en Europe, avec peut-être le Leinster et le Stade Toulousain".

Une déclaration qui, si l'on y regarde de plus près, s'avère plutôt juste, à court terme du moins. En effet, nous avons vérifié si les dires de Laurent Travers étaient exacts : sur les six dernières années, le Racing 92 a été finaliste à 3 reprises (2016, 2018, 2020). Seule l'équipe anglaise des Saracens a fait autant de finales, la seule différence étant que ces derniers les ont remportées. De plus, les Franciliens ont participé à toutes les phases finales continentales depuis 2016, hormis une année (2017). Un exploit, quand on sait que seul le Leinster a fait mieux. Néanmoins, il manque une chose au Racing 92 pour enfin rentrer dans la cour des grands clubs européens : remporter la Champions Cup. Et pour cela, les coéquipiers de Virimi Vakatawa devront se défaire des Rochelais, malheureux finalistes l'an passé. Alors, qui du Racing ou de La Rochelle décrochera son billet pour le stade Vélodrome ? Réponse ce dimanche, à 16h.

