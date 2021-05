Champions Cup. La presse irlandaise demande à l'EPCR de recadrer France Télévisions

La presse irlandaise estime que la réalisation française lors de matchs internationaux et européens est beaucoup trop à l'avantage des Français.

C'est un débat qui n'est pas tout récent chez nos amis britanniques, mais qui commence peu à peu à trouver des adeptes en France. La réalisation française lors des matchs européens et internatioanux fait débat. En France, les téléspectateurs critiquent les angles et les plans qui ne permettent pas de profiter à 100 % d'un match. Pour nos voisins anglo-saxons, ce sont clairement les choix de rediffusion d'une action qui sont pointés du doigt.

L'Irish Times revient sur la demi-finale entre La Rochelle et le Leinster et critique la réalisation française qui est à l'avantage des clubs français. Si la victoire rochelaise ne fait aucun débat, les ralentis choisis le sont : "un aspect de l'après-midi qui a été décevant était les nouveaux exemples de la façon dont la couverture télévisée française des matchs européens ne montre aucun ralenti valable de tout litige dans des moments qui ne favorisaient pas le club français". Pour les Irlandais, certaines actions méritaient des "un deuxième regard ou une enquête plus approfondie, mais aucune séquence n'était disponible".

A contrario, l'Irish Times estime que "lorsqu'un joueur du Leinster a été impliqué dans un incident où La Rochelle aurait pu bénéficier d'une rediffusion, il a été montré ad nauseam". La réalisation française en Coupe d'Europe serait donc à l'avantage des clubs français pour éviter toute sanction du corps arbitral. Mais l'arbitre vidéo a également été visé dans son rôle de "vigilance" en temps réel : "il serait intéressant de savoir si l'Anglais Iam Tempest en service au Stade Marcel Deflandre est convaincu de n'avoir rien manqué au cours des 80 minutes".

Mais ce ne sont pas que les matchs de Champions Cup et de Challenge Cup qui font débat. Le sentiment d'être lésé est également présent lors des matchs du Tournoi des 6 Nations lorsque la France joue à domicile : "La manière dont la télévision française couvre les matchs européens est bien trop courante pour que ce soit une erreur". Pour l'Irish Times, il existe une différence entre les rediffusions disponibles lorsque les matchs sont joués en Irlande, en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles : "celle de la télévision française sont aux antipodes". Pour finir, ils demandent à l'EPCR de prendre une décision quant à cette dérive : "l'EPCR va devoir prendre une sorte d'attitude plus anticipatrice sur la question et s'assurer qu'il y a un équilibre entre les images mises à disposition, qu'elles ne sont pas seulement au gré de la télévision française".