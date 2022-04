CHAMPIONS CUP. Jean Baptiste Lafond : ''Pour moi, ce que fait Mallia est une catastrophe''

Dans son podcast hebdomadaire diffusé sur Rugbyrama, Jean-Baptiste Lafond est notamment revenu sur l'indiscipline du Toulousain Mallia, ainsi que sur celle de Latu.

Ce week-end de Champions Cup a été le théâtre de nombreux cartons rouges. Parmi eux, on retrouve celui du Toulousain Juan Cruz Mallia, qui s'est rendu coupable d'un geste non-maîtrisé en l'air. Une charge qui eut pour conséquence son exclusion définitive dès la 10ème minute de jeu, et qui pénalisa grandement le champion d'Europe en titre pour le reste de la rencontre (défaite 20-26). Une action qui a fait réagir l'ancien international du XV de France Jean-Baptiste Lafond. Dans son podcast hebdomadaire diffusé sur Rugbyrama, l'ancien joueur du Racing Club de France a fait part de son incompréhension concernant ce genre de geste : "Je n'arrive pas à comprendre, que lorsque l'on suit un ballon, tapé par son partenaire, on attend pas que l'adversaire ait pris le ballon tranquillement, et après l'agresser ou le plaquer (...) On s'arrête, on fait rien et après on plaque. Je ne vais pas dire que c'est une faute professionnelle ce que fait Mallia, mais pour moi c'est une catastrophe".

Des mots assez rudes, qui ne sont rien à côté de ceux prononcés par Lafond envers le talonneur du Stade Français, Tolu Latu : "Ne parlons pas de Latu, qui est le meilleur joueur de tous les adversaires du Stade Français. C'est indiscipline à tous les étages (...) Des mecs comme ça, faut qu'ils dégagent. Thomas (Lombard) je te le dis franchement, faut qu'ils dégagent, parce que ce sont des boulets". Après Quesada et Hans-Peter Wild, c'est donc au tour de Lafond de dézinguer l'Australien aux 19 sélections. Pour rappel, Latu s'était également rendu coupable de problèmes extra-sportifs la saison passée (conduite en état d'ivresse).

