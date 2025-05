CHAMPIONS CUP. Garonne sous haute tension : Bordeaux défie son maître

L’un est champion de tout, l’autre rêve d’enfin ouvrir son armoire à trophées. Entre admiration, jalousie et revanche, les deux clubs se livrent un duel de générations.

Il y a des matchs de rugby. Et puis il y a Bordeaux-Toulouse. Ce n’est plus une opposition régionale, c’est devenu un conflit d’idéaux, un bras de fer entre une institution qui règne depuis trois décennies et un club qui rêve de lui briser le sceptre.

Car si l’Union Bordeaux-Bègles a longtemps courbé l’échine, elle se redresse depuis trois saisons. À coups de talents bruts (Jalibert, Penaud, Moefana), d’ambition affirmée et d’un staff à la hauteur, l’UBB a cessé de regarder Toulouse avec les yeux de Chimène. Elle veut désormais l’égaler. Ou mieux, le dépasser.

Une rivalité naissante

Mais Toulouse, c’est autre chose. C’est une culture de la gagne, un ADN de patron, une régularité qui frôle l’arrogance. Même sans Dupont, même sans Mauvaka, même en bricolant son quinze, le Stade fait peur. Il gagne, encore et toujours. Il tord les sceptiques, écrase les outsiders. Et face à Bordeaux, c’est souvent lui qui rit le dernier.

On n’a pas oublié la finale de juin 2024. 59-3. Une boucherie. Une punition qui hante encore les quais de la Garonne, un traumatisme que les Bordelais veulent effacer à tout prix. "Cette fois, ce sera différent", promet-on à Moga. L’équipe est meilleure, plus dense, plus mature. Et cette demi-finale, jouée à domicile dans un Matmut Atlantique plein comme un œuf, ressemble à une chance en or. Une revanche déguisée.

L'obsession offensive

Sur le terrain, les ingrédients sont là. Les deux meilleures attaques d’Europe s’affrontent. 85 essais cumulés. Une pléiade d’internationaux. Et un duel au couteau entre les troisièmes lignes Samu et Roumat, le puissant contre l’élégant, le cogneur contre le sauteur.

Mais au-delà du jeu, c’est une affaire de territoire. D’identité. Bordeaux, la ville qui grandit, qui s’embourgeoise, qui attire les foules. Toulouse, la citadelle du rugby, des titres qui s’empilent. L’un veut exister, l’autre se maintenir au sommet. Et entre eux, la Garonne comme ligne de front.

Rien ne dit que cette demi-finale sera un feu d’artifice offensif. La pluie est annoncée. Les deux défenses se connaissent par cœur. Et pourtant, il y aura de la foudre. Parce que le Stade ne veut pas tomber face à son élève. Et que l’UBB, elle, ne supporte plus d’être reléguée au rang d’admiratrice.

Alors non, ce Bordeaux-Toulouse n’est pas un match comme les autres. C’est un duel de trônes. Et peut-être, le début d’un basculement.