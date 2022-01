CHAMPIONS CUP. Et si l’annulation de Toulouse Cardiff était logique ?

Depuis ce vendredi 21 janvier, l’affaire est sur toutes les lèvres. Mais l’annulation de Stade Toulousain Cardiff mérite-t-elle réellement de faire autant débat ?

Tout se passait comme prévu. Le club présentait la composition de son équipe et organisait l’habituelle conférence de presse d’avant-match. Les journalistes écoutaient les Toulousains parler de cette rencontre importante à venir, quand soudain… Le drame arriva. Ou tout du moins si l’on en croit différents dirigeants, qu’ils soient proches du Stade Toulousain ou non. Didier Lacroix livrait une conférence de presse en réponse à l’annonce de l’EPCR. Il dira même cette phrase, qui fera la Une des médias : “À qui profite le crime ?”. Mais de quel crime parle-t-il ? RUGBY. Pour René Bouscatel, la Coupe d'Europe est décrédibilisée après l'annulation du match de Toulouse

Selon le président du Stade Toulousain, il n’y aurait aucune raison valable à la défaite sur tapis vert de son équipe. Une position appuyée par le président de la LNR. Dans les faits, l’EPCR décrit que le protocole à appliquer pour un match de Coupe d’Europe est celui qui est en vigueur dans le pays où a lieu la rencontre. Mais les conditions de déroulement du match ne s'arrêtent pas là.

En effet, dans le cas où un doute existait sur la bonne tenue d’une rencontre, l’instance européenne se donne le droit de faire appel à une commission d’évaluation des risques. Cette dernière est composée de médecin travaillant dans les différentes ligues, mais fait aussi appel à des homologues indépendants. Convoqués, ils statuent ensuite sur l’éventuelle dangerosité de la rencontre et décident de son maintien, ou non. RUGBY. L’annulation de Toulouse Cardiff ? ‘‘Il n'y a pas scandale’’ pour Christophe Urios

Dans le cadre du Stade Toulousain, le grand nombre de tests PCR positifs recueillis dans la semaine a amené à penser que l’épidémie n’était pas contrôlée au sein du club. Ainsi, les risques que la rencontre face office de cluster géant étaient trop grands pour que l’EPCR prennent le risque de voir la rencontre se dérouler. Mais alors pourquoi cela n’arrive qu’au Stade Toulousain, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux ? Eh bien, les rouges et noirs peuvent être rassurés, cela est déjà arrivé à une autre équipe cette saison. Et pas à n’importe laquelle, puisqu’il s’agit du Leinster. En effet, son match annulé face au MHR et remporté 28-0 par les Français avait été passé dans le même moule que la décision appliquée au Stade Toulousain. À la différence que, cette fois, l’annulation du match était en faveur du club hexagonal.

Une décision qui n’est donc pas une exception, et qui a visiblement été prise avec justesse dans le cas du match MHR - Leinster. L’équipe irlandaise ayant essuyé par la suite une vague importante de cas covid qui ont empêché les coéquipiers de James Lowe de jouer pendant plusieurs semaines. L’hypothèse des matchs nuls n’était pas non plus envisageable. Cette décision ayant été prise suite à l’annulation des rencontres pour raisons gouvernementales. Des matchs qui ne pouvaient pas se dérouler, au risque de voir des équipes entières bloquées et isolées dans un autre pays à seulement quelques jours des fêtes. Au final, si seul le temps nous permet de dire si cette décision est bel et bien justifiée. Il semble que la situation ne soit pas aussi manichéenne que celle que l’on nous laisse à voir. COUPE D'EUROPE. La LNR dénonce une décision scandaleuse et totalement infondée après l'annulation de Cardiff/Toulouse