Champions Cup. Dupont, revanche, pourquoi ce match entre Sharks et Toulouse passionne la presse étrangère ?

Afrique du Sud-Toulouse : la revanche ? Après un affrontement épique la saison passée, les Sharks espèrent inverser la tendance face à un Stade Toulousain affamé de victoire.

À l'approche du choc tant attendu entre les Sharks de Durban et le Stade Toulousain en Champions Cup ce dimanche, la presse sud-africaine s'anime autour des enjeux de cette rencontre de titans.

Selon SuperSport, les Sharks devraient aligner leurs cadres face aux champions en titre, Toulouse. Le retour potentiel d'Eben Etzebeth et de Bongi Mbonambi, absents lors des dernières rencontres, pourrait renforcer significativement le pack sud-africain. Leur présence serait cruciale pour contrer la puissance toulousaine et viser une qualification en phases finales.

La menace Antoine Dupont

La presse met particulièrement en avant le défi que représente Antoine Dupont. Le Citizen rapporte les propos du pilier Ox Nche, qui souligne l'importance de neutraliser le demi de mêlée français : "C'est un joueur spécial, talentueux et il joue un rôle important dans la façon dont Toulouse performe." La performance de Dupont, qui a enchaîné les titres et les distinctions en 2024, sera scrutée de près. "Il faut évidemment faire avec et ne pas se faire prendre avec le pantalon autour des genoux."

Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se rapprochent du jeu de Toulouse. Ils amènent une équipe au complet en Afrique du Sud, je pense que ça va être passionnant. J'aime me mesurer aux meilleurs du monde.

Rugby365 souligne que cette rencontre revêt une importance particulière pour Toulouse, et pour les internationaux tricolores, désireux de prouver sa suprématie sur le sol sud-africain. Et de pourquoi pas prendre un semblant de revanche sur les Springboks présents sur le pré. Après leur large victoire en quart de finale 54 à 20 en l'an passé, les Toulousains cherchent à confirmer leur domination, tandis que les Sharks voient en ce match une opportunité de redorer le blason sud-africain en Champions Cup.

Les clés du match selon les experts

Les analystes s'accordent à dire que la bataille des avants sera déterminante. Le retour des cadres chez les Sharks pourrait équilibrer les débats face à un pack toulousain redoutable. De plus, la capacité des Sharks à contenir les individualités toulousaines, notamment Dupont, sera cruciale pour espérer une victoire à domicile.

SA Rugby rappelle que les franchises sud-africaines jouent gros lors de cette phase de poules. Une victoire des Sharks contre Toulouse serait un signal fort, non seulement pour la qualification, mais aussi pour l'image du rugby sud-africain sur la scène européenne.

Les supporters des deux camps attendent avec impatience ce duel, qui s'annonce comme l'un des sommets de cette phase de poules. La confrontation entre les talents individuels et la stratégie collective des deux équipes promet un spectacle de haut niveau. En somme, ce match entre les Sharks et le Stade Toulousain s'annonce décisif pour la suite de la compétition, avec des enjeux majeurs tant sur le plan sportif que symbolique.