CHAMPIONS CUP. Doit-on vraiment s'attendre à un petit Irlande-France entre le Leinster et Toulouse ?

Ce week-end, un des plus beaux matchs de cette saison européenne nous attend, avec un alléchant Leinster-Toulouse ! Le vainqueur sera donc le finaliste de la Champions Cup.

Deux effectifs grandioses !

Si nous parlons aujourd'hui de match entre l'Irlande et la France, c'est en partie dû au fait que les deux équipes sont truffées d'internationaux ! Tenez-vous, car au sein de la province du Leinster, pas moins de 13 joueurs portent le maillot du XV du Trèfle ! Pour vous dire, cette équipe redoutable compte dans ses rangs des joueurs tels que Ringrose, Van der Flier, James Lowe ou encore Furlong. C'est simple, même les remplaçants de cette équipe sont en sélection nationale, à l'image de Cian Healy ou encore Ross Byrne qui sera titulaire en l'absence de Sexton. Côté Toulousain, on se présente plus cet effectif 5 étoiles, qui ne comptera pas moins de 10 internationaux au coup d'envoi, dont 8 de nationalités françaises ! Les Bleus de Toulouse possèdent des automatismes remarquables, tout comme leurs adversaires du jour qui ne se quittent finalement jamais dans l'année. Par ailleurs, l'actuel entraîneur de l'attaque du XV de France, Laurent Labit, est revenu sur cette rencontre de très haut niveau : "Pour ceux qui étaient avec nous dans le Tournoi, ça va fortement leur rappeler notre match dans le 6 Nations ! En ce qui concerne Toulouse, certaines choses se rapprochent de ce qu'ont produit. Parce qu'on partage une dizaine de joueurs et notamment nos leaders de jeu, le 9, 10 et 15 (Dupont, Ntamack, Ramos). Dans certaines zones du terrain, ils font la même chose que nous, -ou nous faisons la même chose qu'eux- en interchangeant les postes entre Thomas, Romain et Antoine." (Sud-Ouest)

Une équipe irlandaise avec des failles !

Bien que le Leinster soit archi-favori avant d'affronter le Stade Toulousain, notamment, car le match se jouera dans l'antre de l'Aviva Stadium, ou bien en raison de la série impressionnante de victoires du Leinster, Toulouse a des brèches à exploiter. Tout d'abord, les coéquipiers de Garry Ringose n'auront pas le support de Sexton, ni de James Lowe, qui sont tous les deux blessés. Ces absences sont de bon augure pour Laurent Labit : "On ne peut pas occulter que le Leinster avec ou sans Sexton, ce n'est pas exactement la même chose. Même si Ross Byrne est un très bon joueur, ça doit les préoccuper. Si tout se passe bien pour le Leinster, ça ne posera pas de problème. En revanche, dans le cas inverse, l'absence du chef d'orchestre peut se faire ressentir : Jonny met tout le monde au garde-à-vous. Tout tourne autour de lui dans l'animation. L'absence de James Lowe est aussi importante : son pied gauche d'occupation fait reculer les équipes adverses. Selon moi, s'il a des failles, c'est plus à ce niveau-là que dans le jeu." De plus, et à juste titre, l'ancien manager du Racing 92 souligne le fait que les cadres de Toulouse sont bien à 100% de leurs capacités cette fois-ci : "La saison dernière, certes, ils ont pris beaucoup de points (40-17), mais ils sont arrivés à ce rendez-vous fatigués. Aujourd'hui, ils sont dans d'autres conditions. Les internationaux auront aussi notre dernier match à Dublin en tête. Si Toulouse parvient à être dans le match à l'heure de jeu, je les vois renverser le Leinster."

