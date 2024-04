CHAMPIONS CUP. Leçon apprise ? Comment La Rochelle peut dompter les Stormers

Ce week-end, La Rochelle retrouve le chemin des phases finales de Champions Cup face à un adversaire qui n'est pas inconnu. Les Stormers ont déjà vaincu les Maritimes cette saison !

Le retour d'Alldritt

On l'a vu récemment, le retour du capitaine Grégory Alldritt semble presque métamorphoser cette équipe de La Rochelle. Après des saisons rudes et une Coupe du monde qui a puisé l'énergie du troisième ligne, ce dernier a observé une pause en cette fin d'année 2023.

Depuis son retour, La Rochelle n'a perdu qu'un match en six rencontres, il y a deux semaines, sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais. Sans leur capitaine, les hommes de Ronan O'Gara ont perdu les deux premiers matchs de Champions Cup, mais avec lui, ont gagné les deux derniers !

En plus de son aura et de la confiance qu'il amène au groupe, le joueur de 27 ans permet à La Rochelle d'avoir un vrai point d'ancrage derrière sa mêlée. Bien que Tanga fasse plus que l'affaire, Alldritt fait partie des meilleurs joueurs au monde à ce poste, et face à une solide équipe sud-africaine, sa puissance sera un atout.

Au match aller, peu de joueurs rochelais avaient réussi à gagner des duels offensifs, et à mettre de l'avancée. Pour cette fois-ci, le rôle d'Alldritt dans ce secteur de jeu sera très attendu, et devrait être une des clés du match.

La conquête

Pour tous les matchs de rugby, une victoire se construit d'abord devant et pour cela, la conquête devra être primordiale. Lors de leur premier affrontement, les Stormers avaient pris le meilleur en touche, que ce soit en défense, mais surtout en attaque. L'alignement de La Rochelle n'avait pas trouvé de solutions pour contrer les coéquipiers de Willemse.

Bien que Skelton soit une arme majeure dans la défense des ballons portés, le Stade Rochelais avait perdu le match sur cette phase de jeu, en toute fin de match. Cette fois, les consignes devraient être différentes et les joueurs rochelais devraient sauter pour contrer la balle en l'air.

Pour cela, Ultan Dillane devrait être titulaire, tout comme Thomas Lavault qui sont les deux armes principales des Maritimes dans ce secteur. En décembre, Botia était titulaire, au détriment de Cancoriet qui reste un profil plus aérien. Sur le banc, Mathias Haddad pourrait aussi proposer des solutions à La Rochelle, et Pierre Boudehent est aussi à l'aise dans l'exercice.

Plus de maîtrise

Bien que les conditions de jeu soient difficiles en décembre dernier, car c'était l'été en Afrique du Sud, ce n'était pas le plus beau match de rugby. Contrairement à son habitude, La Rochelle n'avait pas envoyé énormément de jeu, et s'était souvent fait contrer par la défense agressive des Stormers.

Des deux côtés, cela semblait plutôt décousu, et les Rochelais avaient donné trop de points "facile" aux Sud-africains. Manie Libok, qui n'est pourtant pas réputé pour être un buteur fiable, avait réalisé un 100% au pied ce jour-là. Ce dernier avait été facilité par l'indiscipline des Rochelais, qui leur avait d'ailleurs coûté le match.

Alors qu'Hastoy filait entre les poteaux et avait porté le score à 27-14 à seulement quatre minutes de la fin du match, cet essai avait été refusé. La raison ? Un contact à la tête de Joel Sclavi sur un attaquant sud-africain, suivi d'un carton jaune et d'une pénalité.

De manière générale, la précision n'avait pas été au rendez-vous en Afrique du Sud, et en plus des pénalités concédées trop facilement sur les zones de ruck, les Rochelais avaient aussi réalisé des fautes de main.

Brice Dulin avait aussi manqué un duel aérien, ce qui est rare pour être souligné, mais cela avait débouché sur un essai des Stormers. Cette multitude d'erreurs techniques avait donc empêché les coéquipiers de Bourgarit de ramener la victoire.

