CHAMPIONS CUP. Damian Penaud veut croire à Cardiff malgré sa blessure

Sorti en larmes contre Toulouse, Damian Penaud souffre d’une entorse à la cheville gauche. À 19 jours de la finale de Champions Cup, l'UBB retient son souffle.

Il était à genoux sur la pelouse du Matmut Atlantique, le regard perdu, soutenu par deux membres du staff bordelais. Quelques minutes plus tard, Damian Penaud saluait les vaincus en larmes, incapable de cacher sa frustration. Ce n’était pas seulement la joie de la qualification. C’était surtout la peur de devoir laisser passer le train.

Touché à la cheville gauche à la 57e minute d’une demi-finale dominée de bout en bout par l’UBB, l’ailier international est sorti précipitamment. Une douleur vive, un appui impossible et des images forcément alarmantes. Pourtant, les nouvelles sont, pour l’instant, rassurantes, d’après les informations de Sud Ouest.

Une entorse, pas plus ?

Selon les premiers examens réalisés dans le vestiaire girondin, il s’agirait "simplement" d’une entorse. Pas de fracture, pas de ligament rompu, mais une cheville bien tordue. Assez pour justifier une sortie immédiate. Penaud sait ce que représente ce rendez-vous du 24 mai à Cardiff. Il sait aussi que son nom est inscrit en lettres majuscules dans la belle aventure bordelaise.

Terrible la blessure de Damian Penaud en larmes de très longues minutes 🥺

Crève-cœur de le voir aussi anéanti même pour le tour d'honneur vers le virage bordelais 😥

On pense fort à toi @PenaudD 💙

Prions pour un miracle 🙏

Recordman européen

Car s’il y a bien un homme qui incarne l’UBB version Champions Cup cette saison, c’est lui. Douze essais inscrits, record battu, et une régularité redoutable à chaque sortie. Sur une aile ou dans le cœur du jeu, Penaud a pesé. Sa capacité à casser les lignes, à jouer dans les petits espaces, à surgir là où on ne l’attend pas a fait de lui l’arme fatale du plan de Yannick Bru.

Sans Penaud en finale, l’UBB perdrait gros. Mais les signaux envoyés depuis dimanche soir incitent à l’espoir. Pas de blessure grave, un protocole de soins déjà en place et une date-cible fixée dès maintenant : le 24 mai, 15h45, Principality Stadium.

Gestion ultra-précautionneuse

Il ne jouera pas contre Montpellier ni contre Castres, c’est acté. Et c’est tant mieux. Son retour à l’entraînement est espéré pour la semaine de la finale. La cheville doit dégonfler pour permettre un examen plus poussé cette semaine. En attendant, Damian Penaud serre les dents et reste au contact du groupe.

Yannick Bru l’a confirmé : « Il s’est bien tordu la cheville, mais rien d’irréversible. On va prendre le temps. » Pas de panique donc, mais une vraie vigilance. Car sans Penaud, l’UBB verrait ses chances de décrocher un premier titre largement diminuer.