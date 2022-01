RUGBY. Camille Lopez s'interroge sur la Coupe d'Europe : ''Je ne sais pas si ça rime à quelque chose''

Camille Lopez est revenu sur cette Champions Cup faussée par le grand nombre de matchs non joués. Selon lui, la Coupe d'Europe a énormément perdu en intérêt.

Dire que la Coupe d'Europe est dans la tourmente serait un doux euphémisme. Entre matchs annulés, perdus sur tapis vert, les rencontres reportées, entérinées sur un match nul, difficile d'y voir clair. Surtout, le manque d'équité semble criant et l'engouement diminue donc considérablement autour de cette compétition qui ne ressemble plus à grand-chose, on ne va pas se mentir. Ce week-end, Clermont doit accueillir Sale au Michelin. Mais pour Camille Lopez, difficile de trouver de la motivation au milieu de ce capharnaüm. En conférence de presse et dans des propos relayés par France Bleu, l'ouvreur ne cache pas sa consternation quant au bon déroulé de la compétition européenne : ''Je ne sais pas si ça rime à quelque chose de faire cette compétition avec des équipes qui ont gagné des matchs, d'autres qui n'en ont pas joué. Il n'y a aucune équité dans tout ça, après nous ne sommes pas décideurs [...] Je suis arrivé dans ce club il y a 8 ans. L'ASM a une culture de la Coupe d'Europe incroyable. C'était vraiment quelque chose d'important et de primordial. Je ne vais pas vous le cacher, la Coupe d'Europe, comme elle est cette année, franchement, c'est beaucoup moins motivant.''

Lopez regrette par exemple, le fait de ne pas pouvoir avoir disputé la rencontre à Sale, après une défaite inaugurale contre l'Ulster : ''On venait de perdre à la maison contre l'Ulster, on avait pris un point, on s'était préparé la semaine pour justement aller gagner là-bas parce que c'était important pour notre suite dans cette compétition-là. Donc, eux diront qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ont perdu deux points à domicile. Nous, je ne sais pas si on peut dire qu'on est gagnant parce que ce qu'on allait cherchait, c'est une victoire pour être compétitif dans cette Coupe d'Europe. Au final, ça n'avantage ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est le bordel, clairement''. Espérons qu'elle pourra aller au bout et qu'un club tricolore sera une nouvelle fois titré.