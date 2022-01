COUPE D'EUROPE. Champions Cup. Bristol-Paris : duel entre équipes malades ?

Bristol reçoit Paris ce samedi soir. L'occasion de comparer deux équipes en proie aux doutes, qui connaissent une saison difficile dans leur championnat respectif.

Alors c'est quoi le problème ? C'est la question que tout le monde se pose, à l'évocation des Bristol Bears et du Stade Français, adversaires en Champions Cup samedi soir. Les deux équipes, qui peuvent s'appuyer sur deux mécènes à leur tête (Steve Lansdown chez les Anglais, Hans-Peter Wild du côté parisien), possèdent des joueurs de renom à quasiment chaque poste. Et pourtant, dire que les deux formations galèrent sérieusement relèverait de l'euphémisme. Les ''Ours'' n'ont de mordant que leur nom et pointent à une insipide 11ᵉ place en championnat, bien loin de leurs ambitions initiales. Forts de seulement 4 petites victoires en 12 rencontres, ces derniers ne semblent pas en mesure de rééditer les performances des années précédentes. Pour rappel, les joueurs du sud de l'Angleterre s'étaient posés en candidats légitimes au titre ces dernières saisons. 3ᵉ il y a deux ans, 1er à la fin de la saison régulière l'an passé, Bristol en revanche, cale au moment de se hisser en finale. La défaite face aux Harlequins en demie il y a de ça quelques mois, et alors qu'ils menaient 28-0, a forcément dû faire mal aux têtes.