Champions Cup. Bordeaux la locomotive, Toulouse dans le wagon ? ''A nous d’essayer d’accrocher le rythme qu’ils mettent''

Pour Ugo Mola, le Stade Toulousain n’est pas l’épouvantail qu’on croit. La vraie locomotive, c’est Bordeaux, qui survole sa poule. Reste à Toulouse d'accrocher le wagon.

Le Stade Toulousain, toujours en quête de grandeur européenne, sait qu’il doit affronter une concurrence toujours plus féroce pour espérer briller en Champions Cup. Ugo Mola, fidèle à sa lucidité, a détaillé les ambitions de son équipe et salué la forme éblouissante de l’Union Bordeaux-Bègles.

Un calendrier qui n'épargne personne

Pour Ugo Mola, la feuille de route était claire via La Dépêche : « Notre objectif, c’est de se qualifier si possible à domicile pour le huitième de finale qui est éliminatoire. » Jouer à la maison, avec le soutien du public toulousain, pourrait être déterminant dans une compétition aussi relevée. Les Rouge et Noir l'ont constaté avec succès l'an passé.

Mais avant de rêver plus grand, il faut se qualifier à la meilleure place. Et pour l'heure, ce n'est pas le Stade qui l'occupe dans sa poule. Mais Bordeaux. Rappel, les vainqueurs de poules seront classés de 1 à 4, les deuxièmes de poules seront classés de 5 à 8.

En terminant éventuellement deuxième de son groupe, le Stade Toulousain jouera son 8e à la maison, mais pas un potentiel quart ni une possible demie. Bien évidemment, il peut y avoir des surprises. L'EPCR de spécifier que "les matchs de demi-finales seront joués en Europe et les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage du territoire." Avantage donc aux Girondins cette saison. Lesquels reçoivent les Sharks ce week-end tandis que Toulouse accueille Leicester.

Entre déplacements éprouvants et enchaînements de rencontres, le rythme imposé par le calendrier fait grincer des dents. « Le rythme du calendrier n’est pas forcément approprié… Ou fausse la compétition », pointe Ugo Mola via La Dépêche, tout en concédant que « d’autres l’ont vécu l’an dernier. Et il n’y a pas de raison que nous, on ne le vive pas. » Résilience et adaptation restent donc les maîtres mots pour Toulouse.

L’UBB, locomotive française en Champions Cup

Si certains veulent faire du Stade Toulousain un épouvantail, Mola tempère. « Ce n’est pas le Stade Toulousain qui est ultra-dominant, c’est Bordeaux et à juste titre. Les Bordelais sont premiers de poule, bravo à eux. »

Un hommage appuyé à une UBB qui impressionne par son efficacité et sa régularité, avec des performances pleines comme celle contre Gloucester. Pour Toulouse, accrocher « le wagon et le rythme qu’ils mettent » sera un défi à la hauteur de leurs ambitions. Prochain arrêt : les Tigers. Les Anglais vont-ils repartir avec les valises pleines de leur séjour en France ?