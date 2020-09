Champions Cup - Bernard Le Roux peut-il dominer Maro Itoje ?

Ce week-end a lieu la demi-finale de Champions Cup avec la réception du Saracens à domicile. Il y aura duel entre Bernard Le Roux et Maro Itoje

Les deux équipes qui ont impressionné en quart de finale de Champions Cup vont se rencontrer ce samedi à la Paris La Défense Arena. Les amateurs de rugby vont être servis avec des duels de chocs à chaque poste. Mais un des postes reste plus que primordial dans ce match : la seconde ligne.

On pourrait se dire que les deux joueurs n'évoluent pas dans la même catégorie et pourtant, Bernard Le Roux et Maro Itoje devront s'affronter. Les deux joueurs ont un panel rugbystique différent, mais les différents plans de jeu demandent différentes tâches. Voyons comment l'un ou l'autre peut prendre le dessus dans cette guerre à distance.