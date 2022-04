CHAMPIONS CUP. Au fait, l'Aviva Stadium réussit-il au Stade Toulousain ?

En quart de finale de CE, Toulouse jouera dans l'un des temples européens, à l'Aviva, la faute à un Thomond Park indisponible. Qui ne leur a jamais souri...

Le temple, la citadelle, que dis-je, la forteresse du Munster n'accueillera donc pas le quart de finale de coupe d'Europe face à Toulouse début mai. Vous le savez, la vedette irlandaise de la chanson Ed Sheeran se produira à Thomond Park et de fait, l'affiche aura lieu à l'Aviva Stadium, le traditionnel stade de l'Irlande. Une aubaine pour le Stade ? Rappellons tout de même que si Thomond Park n'a pas son pareil niveau ambiance hostile, l'Aviva est un écrin fantastique où jusqu'à 51 000 personnes attendrons les partenaires de Romain Ntamack. D'ailleurs, dans l'histoire, cette enceinte réussit-elle aux Rouges et Noirs ?

Champions Cup. Occupé par Ed Sheeran, Thomond Park n'accueillera pas la rencontre Munster-Toulouse

Au vrai, pas vraiment, non. Toulouse n'a joué que deux fois à l'Aviva finalement, depuis son inauguration en 2010. En demi-finale de coupe d'Europe 2011, d'abord, puis en demi-finale de coupe d'Europe 2019, ensuite. Deux affrontements face au Leinster, à deux époques différentes, certes, mais deux époques dorées pour la franchise basée à Dublin. En 2011, les supporters hauts-garonnais se souviennent que leurs protégés avaient fait preuve d'un cruel manque de réalisme (et de réussite), pour finalement s'incliner 32 à 23. Près de 10 ans plus tard, scénario totalement différent face à une équipe que les hommes d'Ugo Mola avaient déjà affrontée (et battue) en poule. Il y a 3 ans, il n'y avait pas eu match, quand Toulouse s'était trompé dans la stratégie et avait surtout été dépassé par une équipe du Leinster emmenée par un Jonathan Sexton à son apogée, dans un match à très haute intensité. Résultat, une défaite 30 à 12 et trois essais à zéro : pliez bagage.

Le 6 mai prochain, le Stade Toulousain s'avancera donc en terrain connu, mais loin d'être conquis. À la différence près que la majorité du groupe stadiste était là en 2019 et a appris de cette défaite douloureuse. Et a depuis grandi, glané 3 titres, et montré depuis lors sa capacité à aller s'imposer dans l'adversité ces dernières saisons. Après Thomond Park et Marcel-Michelin l'an dernier, puis le Kingspan ce week-end, l'Aviva Stadium tombera-t-il - enfin - aux mains des Toulousains ? "Encore un immense défi", a dit Antoine Dupont.